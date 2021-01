İlhan Aşkın Dünya’da yılın antrenörü

Paralimpik Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü hemşehrimiz İlhan Aşkın, Mundotekvando.com internet sitesi tarafından düzenlenen 2020 Dünya AVM ödülleri yarışmasında “yılın antrenörü” seçildi.

Çorumlu tekvando antrenörü İlhan Aşkın, son yıllardaki başarısına bir yenisini daha ekledi. Çorum’da tekvando denildiği zaman ilk akla gelen antrenör İlhan Aşkın geçtiğimiz günlerde 2020 Dünya AVM ödülleri yılın en iyi tekvando antrenörleri (Best Of Coach) yarışmasında son 6’ya kalmıştı. Facebook ve instagram üzerinde yapılan oylama sonunda AVM ödülleri yarışmasının sonuçları açıklandı. Oyların yüzde 84.8’i gibi çok büyük bir bölümünü alan İlhan Aşkın açık ara “Dünya’da Erkek Tekvando Antrenörü” seçildi. Yarışmada, İlhan Aşkın’ın ardından yüzde 12.4 oyla Brezilyalı antrenör Rodrigo Ferla ikinci, yüzde 2 oy alan İngiliz antrenör Andrew Deer ise üçüncü oldu.

İlhan Aşkın’ın yılın antrenörü seçilmesinde, Paralimpik Tekvando Milli Takımı’nın Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde etmesinin ve 2021 Tokyo Olimpiyatları öncesinde tüm sıkletlerde olimpiyat kotası almasının büyük payı bulunuyor.

Dünya’da yılın antrenörü seçilen İlhan Aşkın önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

İlhan Aşkın, yılın antrenörü seçilmesi üzerine kendi sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Aşkın, “Dünya’nın en iyi koçu seçilmemde, oylama sürecinde facebook ve instagramda 1 ay boyunca bizleri destekleyen tanıdığım, tanımadığım arkadaşlara, Çorum halkı ve yerel basınına çok teşekkür ederim. Benim için manevi değeri çok büyük olan “Best Of Coach” birinciliği büyük bir farkla bana ve ülkeme kazandıran herkese şükranlarımı iletiyorum” dedi.

(Spor Servisi)