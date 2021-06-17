İlhan Aşkın, “Asya Şampiyonası’nın en iyi antrenörü” seçildi

Teknik direktörlüğünü İlhan Aşkın’ın yaptığı Paralimpik Tekvando Milli Takımı, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta katıldığı Asya Şampiyonası’nda fırtına gibi esti. Milliler, şampiyonada 2 birincilik, 2 ikincilik, 4 üçüncülük madalyası alırken, 1 de kupa kazandılar.

Millilerin bu başarısı, Türk halkının göğsünü kabartırken, bir gurur verici haber de İlhan Aşkın’la ilgili geldi. Hemşehrimiz İlhan Aşkın, şampiyonanın “en iyi teknik direktörü (best of coach) ödülüne layık görüldü.

Aşkın, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Bu ödülü, ülkem, Türk milli takımımız, sporcularım, ailem, Tekvando Federasyonu ve Türk tekvando antrenörleri adına almaktan onur duydum” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)

