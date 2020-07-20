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İldir, Olimpik Deneme Yarışlarında şampiyon

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen ve yurt genelinden 300 atletin katıldığı Olimpik Deneme Yarışlarına Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına U18 yaş erkekler 200 metrede katılan Çorumlu atlet Abdulbaki İldir seçmelerde 23.58’lik derecesiyle birinci olup finale kaldı. Finalde ise 23.68’lik derece elde eden İldir şampiyonluğa ulaştı.

Spor 20.07.2020, 18:35
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İldir, Olimpik Deneme Yarışlarında şampiyon

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) 2020 faaliyet programında yer alan ve yaz sezonunun ilk pist yarışması olan Olimpik Deneme Yarışları Ankara’da gerçekleştirildi. Çorum atlet Abdulbaki İldir, 200 metrede şampiyon oldu.

Ali Naili Moran Atletizm Pisti’nde düzenlenen sezonun ilk açık saha olimpik deneme yarışması iki gün sürdü. Yaklaşık 300 atletin kayıt yaptırdığı organizasyon büyükler, 20 ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına U18 erkekler 200 metrede 1057 göğüs numarası ile koşan Çorumlu atlet Abdulbaki İldir, üstün bir performans sergiledi. Seçmelerde 23.58’lik derecesiyle, 23.60’lık derece elde eden Kocaelili atlet Samet Taşkın’ın önünde birinci olan Abdulbaki İldir, finale yükseldi.

8 atletin mücadele ettiği 200 metre finali büyük çekişmeye sahne oldu. Abdulbaki İldir seçmelerde olduğu gibi yine Kocaeli ve Kayserili atletlerle birincilik için kıyasıya bir mücadelenin içerisine girdi. 200 metreyi bu kez 23.68’le koşan İldir, şampiyon oldu. Abdulbaki İldir’in ardından Kocaelili atlet Samet Taşkın 23.71’lik derecesiyle ikinciliği elde ederken, Kayseri’den Mert Taşçı 23.98’lik derecesiyle üçüncü oldu.

İldir, geçen yıl da aynı organizasyonda 200 metrede ikinci, 100 metrede ise üçüncü olmuştu.

Abdulbaki İldir, elde ettiği bu başarı ile 6-7 Ağustos tarihlerinde Ankara’da yapılacak bölge şampiyonasına katılma hakkı elde etti. İldir, bölge şampiyonasında da derece yapması durumunda Balkan Şampiyonasında milli formayı giyecek.

(Spor Servisi)

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