İlbars, şampiyonlar şampiyonu

Türkiye Güreş Federasyonu’nun da 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve İstanbul’da bu yıl 23.’sü düzenlenen Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvası sona erdi. Çorumlu güreşçiler, 6 madalya kazandı.

13 ülkeden 300 güreşçinin katıldığı turnuva, Pazar günü yapılan müsabakalarla sona erdi. Turnuvanın ikinci gününde, milli mayoyu giyen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Samet Yaldıran grekoromen stil 82 kiloda, Mücahit Çelik serbest stil 97 kiloda ikinci, Mertcan Damatoğlu da serbest stil 74 kiloda üçüncü olmuşlardı.

Son günde de Çorumlu güreşçiler 3 madalya kazandılar. Ankara TKİ’nin Çorumlu güreşçisi Mert İlbars grekoromen stil 60 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon olurken, yine grekoromen stil 125 kiloda milli mayoyu giyen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Tansel Can Örtücü üçüncü oldu.

EFE ANIL FİNALDE KAYBETTİ

Ankara Tedaş Spor Kulübü adına güreşen Osmancıklı sporcu Efe Anıl Al da çok başarılı maçlar çıkarttı. Finale yükselme başarısı gösteren Efe Anıl, altın madalya müsabakasında Türk güreşçi Adil Mısırcı’ya yenilerek ikincilikte kaldı ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

TÜRKİYE ŞAMPİYON

13 ülkenin katıldığı turnuvada, Türkiye hem kadınlarda, hem serbest, hem de grekoromen stilde şampiyon oldu. Türk güreşçiler, 15 altın, 18 gümüş, 28 de bronz olmak üzere toplam 61 madalya kazandılar.

(Spor Servisi)

