İl Müftülüğü’nden okçuluk turnuvası

İl Müftülüğü bahçesinde gerçekleşen turnuvayı, Vali Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, TDV Çorum Şube Yöneticisi R.Tarık Gökçe ve sporcular katıldı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada sporcular hünerlerini sergiledi.

Turnuva sonunda konuşma yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer, Hz. Peygamber (sav)’in doğumundan ve hayatından örnekler verdi. Mevlid-i Nebi haftasında farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirten Müftü Biçer, “Yarışmaya katılan tüm okçuluk sporcularımızı tebrik ederken Mevlid-i Nebi Kandilimizin tüm İslam alemi için hayırlar getirmesi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi. Bay ve Bayan kategorilerinde ayrı ayrı düzenlenen yarışmalarda sporcular kıran kırana sergiledikleri hünerlerinin ardından dereceye giren ve katılım sağlayan tüm sporculara ödülleri Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından verildi.

Vali Mustafa Çiftçi turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

(Spor Servisi)