İkisi de kazanmak zorunda

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum FK, normal sezonun son deplasman maçında yarın ligde kalma mücadelesi veren Gümüşhanespor’la karşılaşacak.

Hafta içerisinde konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’u 1-0, yenerek mucizelere kalan play-off umutlarını sürdürmeyi başaran Çorum FK, yarın ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyabilmesi için kazanmak zorunda olan Gümüşhanespor’a konuk olacak.

53 puanla 10.sırada yer alan Çorum FK ile 27 puanla düşme hattında yer alan Gümüşhanespor arasında yarın Gümüşhane Yenişehir Stadı’nda oynanacak maçı Manisa bölgesi hakemlerinden Hüseyin Gökberk Arslan yönetecek. Saat 15.00’te başlayacak maçta Gökberk’in yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Barış Sun ve Denizli bölgesinden İbrahim Ethem Potuk yapacak. İzmir bölgesinden Mehmet Çağatay Lakot da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kritik maçta, Çorum FK’da sakatlıkları bulunan Ertuğrul Sancaktutan, Tarık Mayhoş, Salih Zafer Kurşunlu ve Umut Kaya forma giyemeyecek.

(Spor Servisi)

