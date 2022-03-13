İkinci yarının lideri, Bodrum

20 takımın, çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği 2.Lig Kırmızı Grupta, ilk yarıyı Sakaryaspor 45 puanla birinci, 1461 Trabzon 40 puanla ikinci, Afjet Afyonspor 37 puanla üçüncü, Bayburt Özel İdare 36 puanla dördüncü, Sivas Belediye 34 puanla beşinci sırada tamamlayarak play-off potasında yer alan takımlar olurken, Niğde Anadolu FK 6, Kahramanmaraşspor 8, Ergene Velimeşespor 12, Sarıyer de 15 puanla düşme hattında yer alan takımlar oldular.

İkinci yarının ilk 10 haftası itibariyle, sıralama büyük ölçüde değişti. Muğla temsilcisi Bodrumspor, 10 maçta 25 puan toplayarak 2,5 puan ortalamasıyla ikinci yarının lideri olurken, 1461 Trabzon ve Vanspor FK 21’er, Sakaryaspor ve İnegölspor ise 20’şer puanla ikinci yarının play-off potasında yer alan takımları oldular.

Antalya temsilcisi Serik Belediye, 3 puanla ikinci yarının ilk 10 haftasındaki en az puan toplayan takımı olarak son sırada yer alırken, 6 puanla Turgutluspor, 7 puanla Diyarbekirspor, 8 puanla da Niğde Anadolu FK, ikinci yarının düşme hattında yer alan takımları oldular.

ÇORUM FK 13 PUAN TOPLADI

Sezona “Rota kupa” sloganıyla, şampiyonluk hedefiyle başlayan Çorum FK, ilk yarıyı 34 puanla. 6.sırada tamamlarken, averajla play-off potasının dışında kalmıştı. Kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarının ilk 10 haftasında ise play-off potasının 3 puan uzağına düştü. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi alan Çorum FK, ikinci yarının ilk 10 maçında 13 puan toplayabildi ve genel klasmanda 47 puanla 9.sırada yer alıyor.

(Hüseyin AŞKIN)

