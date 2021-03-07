İkinci yarının lideri Ankara Demirspor

Çorum FK’nın da mücadele ettiği Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta ikinci yarının 7. maçları oynanırken, Ankara Demirspor bu maçlarda en çok puan toplayan takımı oldu. Çorum FK ise ikinci yarının puan cetvelinde 7.sırada yer alıyor.

İkinci yarının 2.haftasını bay geçen Çorum FK, bu yüzden ikinci yarıda şu ana kadar 6 maç oynadı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken, 10 puan topladılar.

İkinci yarıda 7 maça çıkan Ankara Demirspor, 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda otururken, 65 puanla genel puan durumunun zirvesinde yer alan Manisa FK, 17 puanla ikinci sırada, Amed Sportif Faaliyetler 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 11’er puanlı 24 Erzincanspor, Kocaelispor ve Afjet Afyonspor dördüncü sırayı paylaşırken, Çorum FK ve Hacettepespor 10’ar puan topladı.

Düşme hattında yer alan Şanlıurfapor ikini yarıda oynadığı 6 maçtan 9 puan çıkartırken, yine düşme hattında bulunan Gümüşhanespor’un da ligin güçlü takımlarından Hekimoğlu Trabzon gibi 8 puanı bulunuyor.

Ergene Velimeşespor’la Sarıyer 7’şer, Zonguldak Kömürspor 6, Kahramanmaraşspor da 5 puan aldı.

İstanbul temsilcisi Sancaktepe FK, oynadığı 7 maçı da kaybederek hiç puan alamazken, ikinci yarı puan cetvelinde son sırada yer alıyor. 2 puanlı Niğde Anadolu FK ile 3 puanlı İnegölspor da Sancaktepe FK ile birlikte ikinci yarının puan cetvelinde düşme hattında yer alıyorlar.

(Spor Servisi)