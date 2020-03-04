İkinci yarının en kötü ikinci karnesi

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta takımların ikinci yarı performanslarına göre Şanlıurfaspor, Çorum Futbol Kulübü ve Gümüşhanespor düşme hattında yer alırken, Samsunspor, Sancaktepe Futbol Kulübü ve Afyonspor ilk üçte sıralanıyor.

ÇORUM FK EN KÖTÜ İKİNCİ TAKIM

Son 10 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi alarak Play-Off potasının 8 puan gerisine düşen Çorum Futbol Kulübü, sezonun ikinci yarısında geride kalan 9 haftalık puan cetvelinde sondan ikinci sırayı alıyor.

Sezonun ilk 9 haftalık periyodunda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alan ve topladığı 19 puanla 3.sırada yer alan Çorum Futbol Kulübü, ikinci yarıda aynı periyotta sadece 4 puan alabildi. Gümüşhanespor’u deplasmanda 4-1 yenerek ikinci yarıdaki tek galibiyetini alan Çorum Futbol Kulübü, tek beraberliğini sahasında 2-2’lık skorla sahasında Zonguldak Kömürspor’a karşı elde etti.

İkinci yarı performansıyla Şanlıurfaspor 9 maçta 0 çekerek en kötü takım olurken, 4 puanlı Çorumspor sondan ikinci, 6 puanlı Gümüşhanespor ise sondan üçüncü sırada yer alarak devrenin düşme hattında yer alan takımları durumundalar.

SAMSUNSPOR 9’DA 9 YAPTI

Ertuğrul Sağlam’ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve tek yenilgisini Çorum Futbol Kulübü’ne karşı alan Samsunspor, ikinci yarıda oynadığı 9 maçı da kazanarak topladığı 27 puanla ikinci yarının da en başarılı takımı durumunda. Samsunspor’u 22 puanla Sancaktepe Futbol Kulübü izlerken, Afyonspor 18 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İnegölspor ile Hekimoğlu Trabzon ise 16’şar puanla 4 ve 5.sıraları alarak Play-Off potasında yer alıyorlar.

TAKIMLARIN

İKİNCİ YARI

PUANLARI

1.Samsunspor…27

2.Sancaktepe….22

3.Afyonspor…..18

4.İnegölspor…..16

H.Trabzon…….16

Manisa FK…….15

Sarıyer………...15

Tarsus İ.Y……..15

1922 Konya…...15

Zonguldak K….12

Pendikspor……11

Başkent Ak……10

Hacettepespor…9

Kırklarelispor…8

Amed S.F………8

Gümüşhane……6

Çorum FK……..4

Ş.Urfaspor…….0