İkinci yarıda sadece 5 puan toplayabildiler

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, ikinci yarıdaki performansıyla grubun en kötü iki takımından biri durumunda.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ara öncesinde 28 maç oynayan Çorum Futbol Kulübü, 11 galibiyet, 3 beraberlik alıp 36 puan topladı. Bu maçlarda 14 yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü, attığı 36 gole karşılık kalesinde 42 gol gördü.

İKİNCİ YARIDA SADECE 5 PUAN TOPLAYABİLDİ

Sezonun ilk yarısını 17 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik sonucu topladığı 31 puanla 4.sırada tamamlayan Çorum Futbol Kulübü, 6 da yenilgi alırken, attığı 25 gole karşılık 20 gol yedi.

İlk yarının en flaş takımlarından biri olan Çorum Futbol Kulübü için ikinci yarıda rüzgâr tersine döndü. Kırmızı-Siyahlılar, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenene kadar 11 maç oynarken, 1 galibiyet, 2 beraberlik alıp sadece 5 puan toplayabildiler. Tam 8 maçta da sahadan puansız ayrılan Çorum Futbol Kulübü, 28.haftayı 36 puanla 11.sırada tamamladı.

AVERAJI DA EKSİYE DÜŞTÜ

Sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçta 25 gol atıp 20 gol yiyerek +5 averajla kapatan Çorum Futbol Kulübü’nün ikinci yarıda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle averajı da eksiye düştü. Kırmızı-Siyahlılar, ikinci yarıda oynadıkları 11 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalelerinde ise 22 gol görerek -6 averaja düştüler.

Ş.URFA’DAN SONRA GRUBUN EN KÖTÜSÜ

Çorum Futbol Kulübü, takımların ikinci yarı performansları baz alındığında, topladığı 5 puanla sondan ikinci sırada yer aldı. En kötü ikinci yarı performansı ise hiç puan alamayan Şanlıurfaspor’a ait.

İlk yarıyı düşme hattında tamamlayan takımlardan 1922 Konyaspor ve Başkent Akademi ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalayarak düşme hattından çıktılar. İkinci yarıda 1922 Konyaspor 19, Başkent Akademi ise 16 puan toplayarak dikkatleri üzerine çektiler.

İkinci yarıda 7 puan toplayan Gümüşhanespor’la 8 puan alabilen Amed Sportif Faaliyetler genel puan durumunda düşme hattına giren takımlar oldular.

İKİNCİ YARININ LİDERİ SAMSUN

İkinci yarı performansları düşme hattında olduğu gibi zirvede de değişimi beraberinde getirdi. İlk yarıyı 42 puanla lider olarak tamamlayan Manisa Futbol Kulübü ikinci yarının 11 haftalık periyodunda 21 puan toplayıp 12 puan kaybedince zirveyi 11’de 11 yapan Samsunspor’a kaptırdı. Samsunspor, ikinci yarıda oynadığı tüm maçları kazanıp genel tabloda 73 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

İlk yarıda 32 puan toplayan Hekimoğlu Trabzon 11 haftalık periyotta hanesine 23 puan daha yazdırarak ikinci yarının en çok puan toplayan ikinci takımı olarak dikkat çekerken, Sancaktepe FK 22, Manisa FK ve Afjet Afyonspor ise 21’er puan topladılar.

(Hüseyin AŞKIN)

ÇORUM FK’NIN İKİNCİ YARI MAÇLARI

1922 Konya (D)…0-1

İnegölspor……….1-3

Gümüşhane (D)….4-1

Sancaktepe FK…..0-2

Pendikspor (D)….2-3

Zonguldak Kömür..2-2

Başkent Ak. (D)….1-2

Hacettepespor……1-2

Tarsus İ.Y. (D)…..0-3

H.Trabzon……….0-0

A.Afyonspor (D)…0-3

TAKIMLARIN İKİNCİ YARIDA TOPLADIKLARI PUANLAR

1.Samsunspor…33

2.H.Trabzon…...23

3.Sancaktepe….22

4.Manisa FK…..21

A.Afyonspor….21

6.1922 Konya…19

7.Sarıyer………19

8.İnegölspor…..18

9. Tarsus İ.Y…..18

10.Başkent……16

11.Pendikspor...15

12.Zonguldak…13

13.Hacettepe….12

14.Kırklareli…..12

15.Amed S.F…...8

16.Gümüşhane...7

17.Çorum FK….5

18.Ş.Urfaspor…0