İkinci yarı hazırlıkları Pazar günü başlayacak

2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Çorum FK’nın ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağı tarih değişti.

Daha önce, Çorum FK’nın 30 Aralık’ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağı açıklanmıştı. Ancak, kulüpte yaşanan istifalardan sonra program değişti. Kulübün akıbetinin henüz netlik kazanmaması nedeniyle, yaşanılabilecek gelişmeler de göz önünde bulundurularak, takımın ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağı tarih 2 Ocak Pazar olarak değiştirildi.

Edinilen bilgilere göre, belirsizlik sürecinin devam etmesi halinde, durum netleşene kadar antrenmanları altyapı antrenörleri yaptıracak.

(Hüseyin AŞKIN)

