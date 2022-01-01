İkinci yarı hazırlıkları başlıyor

Sezonun ilk yarısını 26 Ocak’ta Afjet Afyonspor’la deplasmanda oynadığı maçla tamamlayan Çorum FK, 6 günlük iznin ardından yarın yapacağı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına start verecek.

Başkan Fatih Özcan, 2.Başkan Mustafa Şeker, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ve ekibinin istifa etmesi ve sonraki süreçte yönetim boşluğunun henüz doldurulamamış olması nedeniyle yarınki antrenman altyapı antrenörleri nezaretinde yapılacak.

Belirsizlik ortamı sona erene kadar, antrenmanları Altyapı Koordinatörü Selim Sümer ve antrenörler Ömer Özer, Zakir Ardahanlı ve Sebahattin Çoban’ın çalıştıracakları kaydedildi.

(Hüseyin AŞKIN)

