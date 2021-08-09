İkinci etap sona erdi

Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 07.30’da gerçekleşen son antrenmana sakatlığı devam eden Muhammet Fettahoğlu katılmazken, diğer oyuncular fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Düz koşular ve açma germe hareketleri ile tamamlanan antrenman sonunda Teknik Direktör Aykan Atik oyuncularına 2 gün izin verdi.

BOLU KAMPI ÇARŞAMBA BAŞLIYOR

İkinci etap hazırlıklarını tamamlayan Çorum FK’da üçüncü ve son etap hazırlıkları 11 Ağustos’ta Çarşamba günü Bolu’da kampı ile başlayacak.

Bolu kampında 4 hazırlık maçı yapacak olan Kırmızı-Siyahlılar 11 günlük antrenman programının ardından 22 Ağustos’ta sabah yapılacak yenileme antrenmanının ardından Bolu kampını tamamlayacak.

(Rıfat KARA)

