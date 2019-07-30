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İkinci etap başlıyor

Yeni Çorumspor’da ikinci etap hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanlarla başlayacak.

İkinci etap başlıyor

Yeni Çorumspor’da ikinci etap hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanlarla başlayacak.

30 Temmuz 2019 Salı 01:44
İkinci etap başlıyor

15 Temmuz’da ilk etap hazırlıklarına start veren Yeni Çorumspor, Cumartesi günü yapılan çift antrenman programının ardından birinci etap çalışmalarını sonlandırmıştı. Teknik Direktör Bahri Kaya tarafından futbolculara verilen izin yarın sona eriyor. Sabah erken saatlerde tesislerde toplanacak olan Kırmızı-Siyahlı futbolcular, daha sonra yapacağı antrenmanlarla birlikte ikinci etap hazırlıklarına start verecek. 10 Ağustos’ta kadar Çorum’da ikinci etap hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürecek olan Kırmızı-Siyahlılar 5 Ağustos’ta 3.Lig takımı Tokatspor ile hazırlık maçı oynayacak.

(Rıfat KARA)

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