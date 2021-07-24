İkinci etap başladı

Çorum FK, şampiyonluk mücadelesi vereceği yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına yaptığı tek antrenmanla başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz’da Çorum’da başlayan Çorum FK, 19 Temmuz Pazartesi günü sabah yaptığı antrenmanla 1.etabı tamamladı. Etap bitiminde futbolculara verilen 3 günlük bayram izni dün sona erdi. Kırmızı-siyahlılar, saat 18.00’de tesislerde yaptıkları antrenmanla 2.etap hazırlık dönemine başladılar. Teknik direktör Aykan Atik nezaretinde yapılan etabın ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçerken, bugün itibariyle günde çift antrenman programı uygulanacak.

Çorum FK’nın dün başlayan 2.etap hazırlık dönemi 7 Ağustos’ta sona erecek.

İkinci etabın bitiminde futbolculara verilecek iznin ardından 10 Ağustos’ta Bolu kampına başlayacak olan Çorum FK, kamp çalışmalarını 21 Ağustos’ta tamamlayacak. Üçüncü etabı kapsayan Bolu kampı bitiminde futbolculara 3 gün izin verilecek. Kırmızı-siyahlılar, 25 Ağustos’ta Çorum’da toplanacak ve 4-5 Eylül’de oynanacak yeni sezonun ilk hafta maçının hazırlıklarına başlayacaklar.

(Hüseyin AŞKIN)

