Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101267
ALTIN
384.468
DOLAR
6.9866
STERLİN
8.6794
EURO
7.5667
Diyanet-Sen’den kınama
Diyanet-Sen’den kınama
Polisten PTT şubesi önünde sosyal mesafe uyarısı
Polisten sosyal mesafe uyarısı
2 bin 200 kişiye yardım kolisi
2 bin 200 kişiye yardım...
İcradan satılık dükkan hissesi
İcradan satılık dükkan hissesi

İki spor salonunda tadilat

Merkez Atatürk Spor Salonu ve Osmancık İlçe Spor Salonunun zeminindeki parkeler değiştiriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, çalışmaların Haziran ayında tamamlanacağını söyledi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 22:48
İki spor salonunda tadilat

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Çorum’da da spor etkinliklerinin ertelenmesi üzerine iki spor salonunda bakım çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede, Merkez Atatürk Spor Salonu ile Osmancık İlçe Spor Salonunun zeminlerindeki parkeler değiştiriliyor.

Parke değişim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığımız Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, iki spor salonunun parke değişim işini ihaleye çıkarttıklarını, ihale sürecinin ardından eski parkelerin söküldüğünü, yerlerine yeni parkeler monte edileceğini söyledi. Eğer, parke değişim çalışmalarının Haziran ayı içerisinde tamamlanacağını ve iki spor salonunun da yeniden hizmete açılacağını kaydetti.

(Ömür SOYTEMİZ)

İlgili Haberler
“Kulüplere yavaş yavaş hazırlanmaya başlayın dedik”
“Kulüplere yavaş yavaş hazırlanmaya başlayın dedik”
Çorum FK 5 hafta önce sahaya inecek
Çorum FK 5 hafta önce sahaya inecek
Başkan Özcan’dan özlem dolu paylaşım
Başkan Özcan’dan özlem dolu paylaşım
Okçular evde çalışıyor
Okçular evde çalışıyor
414 sporcu mücadele etti
414 sporcu mücadele etti
‘Çorum’da oynamak herkese nasip olmaz’
‘Çorum’da oynamak herkese nasip olmaz’

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim