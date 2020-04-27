İki spor salonunda tadilat

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Çorum’da da spor etkinliklerinin ertelenmesi üzerine iki spor salonunda bakım çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede, Merkez Atatürk Spor Salonu ile Osmancık İlçe Spor Salonunun zeminlerindeki parkeler değiştiriliyor.

Parke değişim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığımız Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, iki spor salonunun parke değişim işini ihaleye çıkarttıklarını, ihale sürecinin ardından eski parkelerin söküldüğünü, yerlerine yeni parkeler monte edileceğini söyledi. Eğer, parke değişim çalışmalarının Haziran ayı içerisinde tamamlanacağını ve iki spor salonunun da yeniden hizmete açılacağını kaydetti.

(Ömür SOYTEMİZ)