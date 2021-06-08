İki semt sahası daha yapılıyor

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın daha önce müjdesini verdiği semt sahalarından Gülabibey Mahallesi-Bağcılar ve Mimarsinan sahaları büyük oranda tamamlanmış ve açılışa hazır duruma gelmişti. İki sahanın daha yapımına başlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Binevler ve Sülüklüevler’deki sahaların devam eden yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Aşgın, sahalarla ilgili kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çorum’umuzu sporun merkezi haline getirme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Binevler ve Sülüklüevler’de yapımı devam eden semt sahalarımızı yerinde inceledik. Daha güzel bir Çorum için, aşkla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)

