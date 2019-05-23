Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
84320
ALTIN
251.821
DOLAR
6.1326
STERLİN
7.7440
EURO
6.8272

İki otobüs de Uzay Gayrimenkul’den

Yeni Çorumspor’un Adana’da yarın Serik Belediyespor’la oynayacağı Play-Off finali öncesinde taraftar liderlerinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

İki otobüs de Uzay Gayrimenkul’den

Yeni Çorumspor’un Adana’da yarın Serik Belediyespor’la oynayacağı Play-Off finali öncesinde taraftar liderlerinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

23 Mayıs 2019 Perşembe 01:16
İki otobüs de Uzay Gayrimenkul’den

Ayka Enerji sahibi Kadir Yüksel’in taraftarlar için 5, Çorum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İsmail Ateş’in de 1 otobüs tahsis ederek destek verdiği kampanyaya Uzay Gayrimenkul de katıldı. Uzay Gayrimenkul sahibi Murat Kılıçoğlu, Adana’ya gidecek taraftarlar için 2 otobüs tahsis ettiğini açıkladı.

Çorum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İsmail Ateş, final maçının biletlerinden 50 adet satın alarak Yeni Çorumspor’a bir destek daha sağladı.

Yeni Çorumspor’un tribün liderleri Hüseyin Nalcı, Şevket Yumutkan ve İsa Özçiftçi dün Murat Kılıçoğlu ve İsmail Ateş’e teşekkür ziyaretinde bulundular.

Öte yandan otobüs kampanyasını yürüten tribün liderleri Hüseyin Nalcı, Şevket Yumutkan ve İsa Özçiftçi, kampanyanın isterikleri şekilde gitmediğini belirtirken, “Koskoca Çorum’da şu ana kadar toplamda 9 otobüs ve minibüs sayısına ulaşabildik. Takımımız tarihi bir maça çıkacak ama kimsenin umurunda bile değil. Bizim yarımız kadar olmayan şehirlerde bile böyle bir ilgisizlik yok. Yazık, çok üzülüyoruz. Kimse destek olmak istemiyor” şeklinde konuştular.

İlgili Haberler
Spor salonlarında sona gelindi
Spor salonlarında sona gelindi
Mustafa Kemal kötü başladı: 3-2
Mustafa Kemal kötü başladı: 3-2
Yeni Çorumspor’un ilk rakibi Kadıköy
Yeni Çorumspor’un ilk rakibi Kadıköy

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim