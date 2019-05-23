İki otobüs de Uzay Gayrimenkul’den

Ayka Enerji sahibi Kadir Yüksel’in taraftarlar için 5, Çorum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İsmail Ateş’in de 1 otobüs tahsis ederek destek verdiği kampanyaya Uzay Gayrimenkul de katıldı. Uzay Gayrimenkul sahibi Murat Kılıçoğlu, Adana’ya gidecek taraftarlar için 2 otobüs tahsis ettiğini açıkladı.

Çorum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İsmail Ateş, final maçının biletlerinden 50 adet satın alarak Yeni Çorumspor’a bir destek daha sağladı.

Yeni Çorumspor’un tribün liderleri Hüseyin Nalcı, Şevket Yumutkan ve İsa Özçiftçi dün Murat Kılıçoğlu ve İsmail Ateş’e teşekkür ziyaretinde bulundular.

Öte yandan otobüs kampanyasını yürüten tribün liderleri Hüseyin Nalcı, Şevket Yumutkan ve İsa Özçiftçi, kampanyanın isterikleri şekilde gitmediğini belirtirken, “Koskoca Çorum’da şu ana kadar toplamda 9 otobüs ve minibüs sayısına ulaşabildik. Takımımız tarihi bir maça çıkacak ama kimsenin umurunda bile değil. Bizim yarımız kadar olmayan şehirlerde bile böyle bir ilgisizlik yok. Yazık, çok üzülüyoruz. Kimse destek olmak istemiyor” şeklinde konuştular.