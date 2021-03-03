“İhtiyacımız olan seriyi yakaladığımızda sahada bambaşka bir Çorum FK olacak”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, dünkü antrenman öncesinde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Niğde Anadolu FK maçını kazanamadıkları için üzgün olduklarını ancak ligin devam ettiğini ve henüz hiçbir şeyin bitmediğini kaydeden Taşdemir, “Umuyorum ki, Ergene Velimeşe maçı ile beraber bir seri yakalarız. Yakaladığımız seri ile Play-Off potasına gireceğimizi düşünüyorum. Takım olarak şuan en büyük ihtiyacımız 4’te 4 veya 5’de 5 yapacak şekilde bir seri yakalamak. İhtiyacımız olan seriyi yakaladığımızda

bambaşka bir Çorum FK olacak sahada” ifadelerini kullandı.

ÜRETKENLİK ADINA SORUN YAŞADIK

İlk olarak geçen hafta deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Niğde maçını değerlendiren Taşdemir, “Niğde maçı mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Maç öncesi yaptığımız hesaplar da bu yöndeydi. Ancak istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. Özellikle üretme kısmında yetersiz kaldık. Dolayısı ile 3 puan almamız gereken bir maçtan 1 puanla yetinmek zorunda kaldık.

Afyonspor maçından sonra ufakta olsa kendimize kredi yaratmıştık. Bu kredinin devamı için Niğde maçı çok önemliydi ama kazanamadık” dedi.

İYİ BİR SERİ İLE PLAY-OFF POTASINA GİRERİZ

Bir beraberlikle her şeyin bitmediğini kaydeden Taşdemir, seriye ihtiyaçlarının olduğunu belirtirken, konuşmasının devamında, “Her hafta aynı şeyi söylemek zorunda kalıyorum ama yarına bakmak zorundayız. Oynanmamış 13 maçımız var. Bugünden sonra bu maçlara motive olmak zorundayız. Şimdi, önümüzde Ergene Velimeşe maçı var. Takım olarak bütün konsantremizi bu maça vermiş durumdayız.

Umuyorum ki, Ergene Velimeşe maçı ile beraber bir seri yakalarız. Yakaladığımız seri ile Play-Off potasına gireceğimizi düşünüyorum. Takım olarak şuan en büyük ihtiyacımız 4’te 4 veya 5’de 5 yapacak şekilde bir seri yakalamak. Bunu başarmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Bu gücümüz var. Buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKANIMIZ HAKLI

Başkan Fatih Özcan’ın, Kocaelispor maçından sonra kendilerine kırıldığını da belirten İsmet Taşdemir, “Bizler profesyoneliz. Ancak ne kadar profesyonel olursak olalım, işin amatörlüğü ruhumuzda hep var. Sonuçta hepimiz duygusal insanlarız.

Başkanımız çok sevdiğimiz bir insan. Kendisi çok değerli bir başkan. Takım da, bizler de bunun bilincindeyiz. Kocaelispor maçının ardından kötü oyunumuzdan ötürü kendisi bize kırıldı. O maçta bizim de, başkanımızın da beğenmediğimiz bir oyun ortaya koymuştuk.

Ancak futbolda her hafta yeni bir umut doğuyor. Yeni bir heyecan başlıyor. O kötü oyunumuz da bitmiyor. Bu süreçte Niğde maçını kayıpsız geçebilseydik hem takımı, hem de başkanımızı keyiflendirebilirdik. Başkanımızın haklı olduğu noktalar var ama dediğim gibi futbol bir yarış ve bu yarışta inişler çıkışlar her zaman olacaktır” dedi.

HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

Kalan haftalarda iyi bir seri yakalamaları halinde bambaşka bir Çorum FK’nın sahada oyacağını da kaydeden Taşdemir, “Oynanmamış 13 maç var. Bu maçlarda ben takımıma inanıyor ve güveniyorum. İkinci yarıda düşüşte olduğumuzun farkındayım. Bunu telafi etmek için çalışıyoruz.

İyi sonuç alamadığımız zaman teknik heyet de, futbolcular da psikolojik olarak etkileniyor ve sıkıntı yaşıyoruz. Bize güvenilen duyguların karşılığını verememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bize inananlara, güvenenlere tam olarak karşılığını verememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Ama dediğim gibi, hiçbir şey bitmiş değil. İhtiyacımız olan seriyi yakaladığımız zaman bambaşka bir Çorum FK olacak sahada. Bir de, bununla beraber sezon başından beri takımımız hep geriden geliyor. Dolayısı ile puan kaybetme, hata yapma gibi lüksümüz olmuyor. Bu durumda ister istemez baskı yaratıyor takımda. Ama bizim takımın kötü oynadığı maç sayısına bakarsak belki 2, belki de 3. İyi oynadığımız maç sayısı ise çok fazla. Amacımız da bu iyi oyun serisini devam ettirebilmek ve akabinde galibiyet serisi yakalamak. İnşallah kalan maçlarda da bunu başaracağız” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)