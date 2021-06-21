İHL’de futbol turnuvası

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir okullarından ve sportif etkinliklerden uzak kalan öğrencilere yönelik okullarda kültürel etkinlikler adı altında faaliyetlere start verildi. Çorum'da ilk olarak Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi, kendi öğrencilerine yönelik sınıflararası futbol turnuvasını başlattı. Beden Eğitimi Öğretmeni Sami Öncel'in koordinatörlüğünde gerçekleşen turnuva dün oynanan maçlarla başlarken, 2 Temmuz'da oynanacak final maçı ile sona ereceği belirtildi.

Beden Eğitimi Öğretmen Sami Öncel, hem okul idaresi olarak hem de öğrenciler olarak böyle bir etkinliğe çok ihtiyaç duyduklarını söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir okullardan uzak kalan öğrencilerin bu etkinlik ile yeniden kaynaşacağını vurgularken, etkinliklere katılan okul idaresine ve öğrencilere teşekkür etti.

(Spor Servisi)

