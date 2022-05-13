İEG Mimarlık, Çorum FK’yı almaktan vazgeçti

Çorum’un marka değeri Çorum FK’ya sahip çıkmak adına, kulübü satın almak istediklerini ve bununla ilgili bir inceleme yaptıklarını kaydeden Ethem Güney, yaptıkları inceleme neticesinde, kulübü satın almaktan vazgeçtiklerini kaydetti.

Güney, kulübü satın almayla ilgili olarak, isimlerinin geçmesi nedeniyle ile bir açıklama yapma gereğini duyduklarını belirterek, “Devre arasında Fatih Özcan’ın kulübü satacaklarını açıklamasının ardından firma olarak şirket hesaplarını ve diğer durumlarını detaylı olarak inceledik.

Yaptığımız inceleme sonunda, firma olarak bu aşamada kulübe almaktan vazgeçtik. Çorumlu olarak, Çorum’un marka değerine sahip çıkmak adına yaptığımız girişim bundan ibarettir. Yaşanan bu sürecin ardından Çorum FK’ya talip olanlara ve alacak olanlara hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

