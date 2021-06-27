İçişleri Bakanlığından kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge

Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.

Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak.

Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek.

Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.

Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

Faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.

Bangladeş, Brezilya, G.Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek.

Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye’ye gelen ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina süresi 1 Temmuz'dan itibaren 10 güne düşürülecek.



