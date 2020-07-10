İç transfer hızlı başladı
Çorum Futbol Kulübü’nde iç transfer görüşmelerinin ilk gününde 6 futbolcuyla anlaşma sağlandı. Osman Bodur ve Mert Ilıman’ın sözleşmeleri 3’er yıl, Batuhan Demirel, Muhammed Çoban, Nafican Yardımcı ve Semih Acar’ın sözleşmeleri ise 5’er yıl uzatıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen alt liglerin tescil edilmesi üzerine 2019-20 sezonunu tamamlayan Çorum Futbol Kulübü’nde yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmalarına start verildi. İç transferin ilk gününde 6 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı.
Genel koordinatör ve aynı zamanda transfer komitesi üyesi Ersin Küçükoğlu, iç transfer görüşmelerine başladıklarını belirtirken, Osman Bodur ve Mert Ilıman’ın sözleşmelerinin 3’er yıl, Batuhan Demirel, Muhammed Çoban, Nafican Yardımcı ve Semih Acar’ın sözleşmelerini ise 5’er yıl uzattıklarını söyledi.
İç transfer görüşmeleri çerçevesinde dün gazetemizin basıma girdiği saatlerde Ertuğrul Sancaktutan ve Mikail Albayrak ile görüşülecekti.
Bugün de Onur Tekin, Kıvanç Kaya, Kerem Pala ve Volkan Akyıldız’la görüşüleceği öğrenildi.
(Spor Servisi)
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