‘İç sahada şeytanın bacağını kıralım artık’

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum FK antrenmanını ziyaret ederek Adıyamanspor karşısında başarılar diledi.

Pazar günü Adıyamanspor ile kritik bir maça çıkacak olan Çorum FK’da bu maçın hazırlıkları dün yapılan antrenman ile devam etti. Antrenmanı AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve İl Başkan Yardımcıları Murat Günay, Yılmaz Peker ve Mustafa Alagöz ziyaret etti. Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım’dan takımın son durumu hakkında bilgi alan Yusuf Ahlatcı, kaptan Umut Kaya önderliğinde takıma çiçek ve baklava ikramında bulundu.

Kendisinin sıkı bir Çorum FK taraftarı olduğunu belirten Ahlatcı, Çorum FK’nın bu sezon şampiyon olacağına yürekten inandığını belirtti. Dış sahada gösterilen performansın şampiyonluk için yeterli olduğuna da vurgu yapan Ahlatcı, “İç sahada da artık şeytanın bacağını kırma vakti geldi. İnanıyorum ki iyi futbolunuzu gollerle süsleyerek Adıyamanspor’u Çorum’dan eli boş göndereceksiniz. Bende Çorum FK taraftarıyım. Şampiyonluğa inanıyoruz. İnşallah son haftalarda iç sahada yaşadığımız sıkıntıyı bu maç ile gidereceğiz. Adıyamanspor’u yenerek çıkışımızı sürdüreceğiz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum”dedi.

Ahlatcı’nın sürpriz ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, “Çorum FK’nın başarısı için saha içinde üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Biz hepimiz bir aileyiz. Bu ailenin bir ferdi olarak bizlere vermiş olduğunu destekten ötürü teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

