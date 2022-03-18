İbrahim Melih Şahin’e milli davet

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Gençler (kız-erkek) Judo Avrupa Şampiyonası, 23-28 Mart tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina yapılacak. Bu önemli şampiyona öncesi, Türk Judo Milli Takımı, bugün İstanbul’da kampa girecek. 4 gün sürecek olan hazırlık kampına Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu İbrahim Melih Şahin de davet edildi.

(Rıfat KARA)