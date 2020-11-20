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Hüseyin Kamber Fenerbahçe’nin maçını yönetecek

Çorum’un A Klasman voleybol hakemi Hüseyin Kamber, Efeler Ligi’nde lider durumda bulunan Fenerbahçe’nin Sorgun deplasmanında oynayacağı kritik maçta görev yapacak.

Spor 20.11.2020, 00:10
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Hüseyin Kamber Fenerbahçe’nin maçını yönetecek

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Yarın Axa Sigorta Efeler Ligi 16.hafta maçında Sorgun Belediyespor ile Fenerbahçe HDİ Sigorta arasında oynanacak olan karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Burhan İlhan yönetecek. Sorgun İlçe Spor Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak maçta İlhan’ın yardımcılığını Çorum bölgesi hakemi Hüseyin Kamber yapacak. Mersin bölgesinden Semiha Deniz ise mücadelede gözlemci olarak görev alacak.

(Spor Servisi)

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