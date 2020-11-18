Geçtiğimiz hafta TFF Yönetimi ile Kulüpler Birliği arasında yapılan toplantıda TFF Başkanı Nihat Özdemir’in, covid-19 salgını nedeniyle birçok maçın ertelendiğini, ikinci yarıda takvimin de sıkışık olması nedeniyle ertelemenin mümkün görünmediğini ve bu yüzden hükmen yenilgi dışında yapacakları bir şeyin olmadığını ifade ettiği belirtildi.

Hürriyet gazetesine konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili olarak, “Son Kulüpler Birliği toplantısında bu konuyu ben tartışmaya açtım. Kulüplere ligin ikinci yarısı itibariyle Covid-19'dan dolayı maçları erteleyemeyeceğimizi ve hükmen yenilgi kararı almayı düşündüğümüzü söyledim. Ve başkanlarımıza da 'Lütfen aranızda tartışın ve bir karar alın. Sizi dinleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz böyle bir karar alabiliriz’ dedim. Çok açık bir şekilde bunu kendilerine ifade ettim.

8 Ocak’ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs'ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak. Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. 'Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz' dedik kulüplere. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız hükmen yenilgi dışında yapacak bir şey kalmıyor” dedi.

TFF Başkanı Özdemir, covid-19 testlerinin tek merkezde yapılmasının da gündemde olduğunu belirtirken, “Sağlık Bakanlığı mı olur, Acıbadem ya da Medipol gibi hastaneler mi olur bilmiyorum. Ama tek merkezden testlerin yapılması da gündemimizde” ifadelerini kullandı.

ÇORUM FK’NIN 3 MAÇI ERTELENDİ

Covid-19 nedeniyle Çorum Futbol Kulübü’nün Sancaktepe Futbol Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor’la olan maçları ertelenmişti.

(Spor Servisi)