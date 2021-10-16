Hitit Şenlinlerinde dolu dolu spor

Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi iş birliği ile düzenlenen "Hitit'e Hoşgeldin" şenlikleri Millet Bahçesi'nde gerçekleşen spor turnuvaları ile devam etti. '2021-2022 Akademik Yıl" etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva plaj voleybolu, ayak tenisi ve sokak basketbolu olmak üzere 3 branşta gerçekleşti. Her branşta 20 üzerinde takımın katılımı ile gerçekleşen özel turnuvayı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Çorum Belediyesi Spor Hizmetler Müdürü Nadir Solak da izledi. Öğrencilerin kıyasıya kapışmasına sahne olan turnuva renkli görüntülere sahne olurken, dereceye giren takımlar Çorum Belediyesi tarafından ödüllendirildi.



"Hitit'e Hoşgeldin" şenlikleri dün Kadeş Meydanı'nda gerçekleşen masa tenisi, badminton, dart, minyatür kale ve halka atma etkinlikleri ile devam etti.



(Rıfat KARA)

