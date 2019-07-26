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Hitit Kartalları kötü başladı: 33-51

İzmir Oyna Jazz takımını Çorum’da ağırlayan, Çorum Hitit Kartalları rakibine 51-33 farklı yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

Hitit Kartalları kötü başladı: 33-51

İzmir Oyna Jazz takımını Çorum’da ağırlayan, Çorum Hitit Kartalları rakibine 51-33 farklı yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

26 Temmuz 2019 Cuma 00:05
Hitit Kartalları kötü başladı: 33-51

Türkcell Global Bilgi tarafından kendi çalışanlarına yönelik başlatmış olduğu basketbol turnuvasında heyecan start aldı. İzmir, Ankara ve Bursa takımları ile 4.Grup’ta yer alan Çorum Hitit Kartalları 1.hafta maçında İzmir Oyna Jazz takımı ile Çorum’da karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmanın ilk iki periyodunda rakibin iyi oyununa ayak uydurmakta zorlanan Çorum Hitit Kartalları ilk yarıyı 28-9 yenik kapattı. 3.periyodun başında Furkan Öztürk’ün etkili oyunu ile biraz toparlanan Hitit Kartalları daha sonra oyunun hakimiyetini yine rakibine kaptırarak sahadan 51-33 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte turnuvaya kötü bir başlangıç yapan Çorum temsilcisi, ikinci maçını Türkcell Global Bilgi tarafından belirlenecek tarihte Ankara temsilcisi ile Ankara’da oynayacak.

Hitit Kartalları: 33

İzmir Oyna Jazz: 51

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Melikşah Kesici, İsmail Hekim.

ÇORUM HİTİT KARTALLARI: Burak, Nurullah Fırat, Şahin, F.Emre, Muhammed, Oğuzhan, Mustafa, Furkan Öztürk.

İZMİR OYNA JAZZ: Kaan, Alihan, Ömer, Fırat, Sadık, Murat, Melih, Gürtuğ, Meriç.

İLK YARI: 28-9 (İzmir Oyna Jazz).

(Rıfat KARA)

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