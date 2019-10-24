Hışıroğlu güven tazeledi

2005 yılından bu yana Çorum'da faaliyet gösteren Fenerbahçeliler Derneği'nde Olağanüstü Genel Kurul'a gidildi. Dernek Merkezi'nde gerçekleşen ve tek liste ile girilen genel kurulda, Fikret Hışıroğlu başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu oy birliği ile görevi yeniden devraldı. Genel Kurul'da kısa bir konuşma yapan Başkan Hışıroğlu, tüm Fenerbahçelilerin katkısıyla birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalar yapacaklarını belirtti. Çorum Fenerbahçeliler Derneği'nin yeni yönetim kurulu Fikret Hışıroğlu, Ali Keçecioğlu, Cumhur Sevinç, Yasin Ünal, Servet Cerit, İsmail Öztürk, Murat Hışır, Abdülkadir Mertek, İhsan Uğur, Soner Kızıltepe, Gazi Nogay, Uğur Saylan, Murat Özrüzgar, Burak Keller ve Mustafa Tuna'dan oluştu.

Genel kurulda ayrıca tüzük değişikliği de yapılarak, 9 kişilik yönetim kurulu 15 kişiye çıkarılırken, 2005 yılından beri aynı olan üye aidat bedellerinde de güncelleme yapıldı.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Genel Kurul'un ardından Şahane İskender'de ilk toplantısını gerçekleştiren Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

İş adamı Fikret Hışıroğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda Başkan Yardımcılığına Ali Keçecioğlu, Genel Sekreterliğe Cumhur Sevinç, Saymanlığa İsmail Öztürk, Sekreterliğe Yasin Ünal getirilirken, Servet Cerit, Murat Hışır, Abdülkadir Mertek, İhsan Uğur, Soner Kızıltepe, Gazi Nogay, Uğur Saylan, Murat Özrüzgar, Burak Keller ve Mustafa Tuna da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Toplantıda görev dağılımının ardından yönetim kurulu tarafından derneğin önümüzdeki süreçte yapacakları görüşüldü.

‘FENERBAHÇE'Yİ ÇORUM'DA LAYIK OLDUĞU YERE TAŞIYACAĞIZ'

Çorum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Fikret Hışıroğlu, hedeflerinin Fenerbahçe'yi Çorum'da en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurgulayarak, bu konuda yeni yönetim kurulu olarak büyük çaba göstereceklerini söyledi.

Çorum'da en çok taraftarı bulunan kulübün Fenerbahçe olduğuna dikkati çeken Hışıroğlu, "Yöneticilerimizle beraber hedefimiz, Çorum'da Fenerbahçe'yi layık olduğu yere çıkarmak, güzel başarılar yakalamak ve daha fazla üyeyi Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyoruz. İlk toplantımızda önemli kararlar aldık. Önümüzdeki süreçte bunları gerçekleştirmek için hep beraber güzel çalışmalar yapacağız." dedi.

Yeni dönemde derneğin yönetim kurulu üye sayısını 9'dan 15'e çıkardıklarının altını çizen Hışıroğlu, "Yönetici sayımızı arttırarak daha da güçlendik. Hep birlikte üyelerimiz ve Fenerbahçeli taraftarlarımız için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Yeniden üye çalışması yaparak, Fenerbahçelileri tek çatı altında toplamak, onların dayanışması ve kaynaşması için organizasyonlar düzenleyeceğiz." diye konuştu.

(Rıfat KARA)