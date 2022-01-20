Hırslı prova

Sahasında Ergene Velimeşespor’u konuk edecek olan Çorum FK yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ergün Penbe nezaretinde, Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 13.00’de başlayan antrenmana sakatlıkları devam eden Kıvanç Kaya, Abdülhamit Yıldız, Erdi Yokuşlu, Atakan Akkaynak ve Muhammet Fettahoğlu katılmadı. İzinli olan Umut Kaya da idmanda yer almadı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde Ergene Velimeşespor maçının provası niteliğinde çift kale maç yapan Kırmızı-Siyahlıların hırslı oldukları görüldü. Yedek ve altyapıdan takviyeli futbolcuların ağırlıkta olduğu yeşil takımda Hasan Küçcük ve Mehmet Gürkan’ın olması dikkat çekerken, çift kale maçı as takımın ağırlıkta olduğu beyaz takım rahat kazandı.

(Rıfat KARA)

