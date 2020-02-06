Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122321
ALTIN
299.365
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7760
EURO
6.5812

HIRSLI PROVA!

Çorum Futbol Kulübü Cumartesi günü İstanbul temsilcisi Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Tesisler 2 No'lu Saha'da yaptığı çift kale ile sürdürdü.

HIRSLI PROVA!

Çorum Futbol Kulübü Cumartesi günü İstanbul temsilcisi Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Tesisler 2 No'lu Saha'da yaptığı çift kale ile sürdürdü.

06 Şubat 2020 Perşembe 01:29
HIRSLI PROVA!

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde saat 11.00'de gerçekleşen antrenmana kasığında zorlanma olan Kerem Çağatay dışında tüm futbolcular katıldı. Gruplar halinde düz koşular ile başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Daha sonra yarı sahada hücum varyasyonları üzerine yapılan taktik çalışma ile devam eden antrenmanın son bölümünde Pendikspor maçının provası niteliğinde çift kale maç yapıldı. Tecrübeli teknik adam çift kale maçta yeşil takımda Onur, Nurican, Mete, Murat, Mert, M.Rıdvan, Batuhan, Burak, Murathan, Fatih ve Kıvanç'a, sarı takımda ise Reşat, Taha, Osman, Oktay, Mehmet Can, Muhammed Çoban, Ertuğrul, Nafican, Mikail, Şaban ve Volkan'a görev verdi. Sancaktepe mağlubiyeti nedeniyle moralsiz oldukları gözlenen Kırmızı-Siyahlı futbolcuların ikili mücadelelerde ki hırsı ise dikkat çekti. Bahri Kaya'nın sık sık maçı durdurup oyuncuları sert bir dille uyardığı çift kale Murathan ve Şaban'ın karşılıklı attığı gollerle 1-1 sona erdi.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Golcüler umut aşıladı
Golcüler umut aşıladı
“Pendikspor’a yenilirseniz yakarım bu sezonu”
“Pendikspor’a yenilirseniz yakarım bu sezonu”
Okul Sporları Gençler-B Basketbol Grup müsabakaları başladı
Okul Sporları Gençler-B Basketbol Grup müsabakaları başladı
Kale Mahallesi Spor Tesisleri törenle açıldı
Kale Mahallesi Spor Tesisleri törenle açıldı
Küçük Uğurcan’dan büyük başarı
Küçük Uğurcan’dan büyük başarı
Barış Boyar bu yıl da Türkiye şampiyonu
Barış Boyar bu yıl da Türkiye şampiyonu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim