HIRSLI PROVA!

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde saat 11.00'de gerçekleşen antrenmana kasığında zorlanma olan Kerem Çağatay dışında tüm futbolcular katıldı. Gruplar halinde düz koşular ile başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Daha sonra yarı sahada hücum varyasyonları üzerine yapılan taktik çalışma ile devam eden antrenmanın son bölümünde Pendikspor maçının provası niteliğinde çift kale maç yapıldı. Tecrübeli teknik adam çift kale maçta yeşil takımda Onur, Nurican, Mete, Murat, Mert, M.Rıdvan, Batuhan, Burak, Murathan, Fatih ve Kıvanç'a, sarı takımda ise Reşat, Taha, Osman, Oktay, Mehmet Can, Muhammed Çoban, Ertuğrul, Nafican, Mikail, Şaban ve Volkan'a görev verdi. Sancaktepe mağlubiyeti nedeniyle moralsiz oldukları gözlenen Kırmızı-Siyahlı futbolcuların ikili mücadelelerde ki hırsı ise dikkat çekti. Bahri Kaya'nın sık sık maçı durdurup oyuncuları sert bir dille uyardığı çift kale Murathan ve Şaban'ın karşılıklı attığı gollerle 1-1 sona erdi.

(Rıfat KARA)