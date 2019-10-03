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Hırslı prova

Cumartesi günü deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile kritik bir maça çıkacak olan Yeni Çorumspor dün yaptığı çift kale ile hazırlıklarını sürdürdü.

Hırslı prova

Cumartesi günü deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile kritik bir maça çıkacak olan Yeni Çorumspor dün yaptığı çift kale ile hazırlıklarını sürdürdü.

03 Ekim 2019 Perşembe 00:10
Hırslı prova

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 11.00’de gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam ederken, son bölümde ise Zonguldak Kömürspor maçının provası niteliğinde çift kale maç yapıldı. Çift kale maç öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, futbolcularına Zonguldak maçında yapmalarını gerekenleri anlattı. Daha sonra oynanan çift kale maçta futbolcuların hırslı olmaları ve gol yollarında üretken olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Zonguldak maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

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