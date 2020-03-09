Hilmi Can Şimşek ve Ceren Özdemir Türkiye üçüncüsü

143 kulüpten 610 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına mücadele eden Ceren Özdemir tek bayanlarda Türkiye üçüncüsü olup bronz madalya kazandı.

Karışık çiftlerde ise, yine Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Hilmi Can Şimşek ve Ceren Özdemir Türkiye üçüncülüğünü elde ettiler. Ceren Özdemir ve Hilmi Can Şimşek, kazandıkları bu başarı nedeniyle Nisan ayında Hırvatistan’da yapılacak olan Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandılar.

Badminton İl Temsilcisi Barış Boyar, kendilerine her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Çorum Belediyesi gençlik ve Spor İl Müdürü Nadir Solak ve Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti.