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Hilmi Can Şimşek Balkan üçüncüsü

Ankara’da düzenlenen U19 Balkan Badminton Şampiyonası’nda milli formayı giyen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hilmi Can Şimşek, Erzincanlı partneri Sezgin Kelebek’le birlikte çift erkeklerde üçüncü olup bronz madalya kazandı.

Hilmi Can Şimşek Balkan üçüncüsü

Ankara’da düzenlenen U19 Balkan Badminton Şampiyonası’nda milli formayı giyen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hilmi Can Şimşek, Erzincanlı partneri Sezgin Kelebek’le birlikte çift erkeklerde üçüncü olup bronz madalya kazandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:37
Hilmi Can Şimşek Balkan üçüncüsü

U19 Balkan Badminton Şampiyonası Ankara’da sona erdi. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Barış Boyar’ın antrenörlüğünü yaptığı, yine aynı kulüpten Hilmi Can Şimşek’in de sporcu olarak yer aldığı Türk Milli Takımı şampiyonluk ipini göğüslerken, ferdi müsabakalar sonunda da Hilmi Can Şimşek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Salonu’nda 3 gün süren şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Makedonya olmak üzere 5 ülkeden 60 sporcu katıldı.

Takım müsabakaları sonunda, tüm rakiplerini sıfıra karşı yenen Barış Boyar nezaretindeki Türk Milli Takımı Balkan şampiyonu oldu. Türkiye’nin ardından Sırbistan ikinci, Bulgaristan üçüncü, Gürcistan dördüncü, Makedonya ise beşinci oldu.

Takım müsabakalarının ardından başlayan ferdi müsabakalar ise dün tamamlandı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hilmi Can Şimşek, çift erkeklerde Erzincanlı partneri Sezgin Kelebek ile birlikte üçüncülüğü elde edip bronz madalya kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

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