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“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çorum’a yapılacağı açıklanan 69 milyon liralık gençlik ve spor yatırımlarıyla birlikte Çorum’un tam bir spor şehri olacağını kaydeden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eskiye göre çıta daha da yükseldi” dedi.

Spor 03.07.2020, 20:04 03.07.2020, 20:06
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“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın dün düzenlediği basın toplantısında, hafta başında Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Çorum’a yapılacağını açıkladığı 69 milyon lira değerindeki gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Belediye tarafından yapımına başlanan ve hafta başında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen 15 bin seyirci kapasiteli yeni statta saat 09.30’da başlayan toplantıya; AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daştan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcıları, bazı AK Parti Belediye Meclis üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve bazı belediye personeli katıldı. AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın Ankara’daki programları nedeniyle toplantıya katılamadıkları belirtildi.

HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK

Hafta başında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun açıkladığı gençlik ve spor yatırımları ile Çorum’un çehresinin değişeceğini ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Sportif alanda tarihi bir dönemeç yaşadık. Pandemi sürecinde de sık sık telaffuz edildiği gibi, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorum. Başta futbol olmak üzere, şehrimizde sporda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey bir sekme daha yukarı çıktı.

Sporda zaten başarılı bir iliz. Bundan sonra daha da başarılı olacak. İnşallah tesislerimizin sayısı artacak. Belediye olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve il müdürlüğümüz ile sürekli dirsek temasında olacağız ve yatırımlarımız devam edecek. Hemşehrilerimiz için tüm imkânlarımızı sağlamının mücadelesi içerisindeyiz.

BELEDİYE SPORUN LOKOMOTİFİ

Çorum’u bir spor kenti yapma gayretimiz artarak devam ediyor. Kentimizde spor kültürünün gelişmesi noktasında lokomotif olma görevini yapıyoruz. Belediye olarak birçok spor tesisimiz ve halkımız bu tesisleri kullanıyor.

15 branşta hizmet veren Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’müz var. Bunun yanında, uluslararası organizasyonlar düzenleyerek Çorum’un adını tüm dünyaya duyuruyoruz.

İnşallah, yeni stat, ve yeni tesislerle birlikte Çorum’da yeni bir dönem başlıyor. Buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Bu stat ve tesislerle birlikte, spor alanında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Önceki durumun bir sekme üstüne çıkacağız” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın, başta yeni stat olmak üzere, Çorum’a yapılacak gençlik ve spor yatırımları nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aşgın, daha sonra beraberindekilerle birlikte statta incelemelerde bulundu.

“ÇORUMSPOR BU STATTA TARİHİ BAŞARILARA İMZA ATACAK”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, dün Çorum’a yapılacak 69 milyon lira değerindeki gençlik ve spor yatırımları ile ilgili geniş çaplı bir basın toplantısı düzenledi. Aşgın, toplantıyı Çorum Futbol Kulübü’nün maçlarına evsahipliği yapacak olan 15 bin seyirci kapasiteli yeni statta düzenlerken, “İnşallah bu statta Çorumspor’umuz tarihi başarılara imza atacak” dedi.

Çorum Futbol Kulübü’nün kullandığı tesislerin birçok Süper Lig kulübünde bile olmadığını kaydeden Belediye Başkanı Aşgın, “Harika tesislerimiz var. Diğer kulüpler gıpta ile bakıyorlar. Bu tesislere yakışacak bir de yeni stadımız oldu.

Şöyle gözlerimi kapatıyorum, tribünlerdeki uğultu kulaklarıma geliyor. Çorumspor’un şampiyonluk kutlamalarını görüyorum. İnşallah Çorumspor’umuz bu statta tarihi başarılara imza atacak” şeklinde konuştu.

AMATÖRLERE MALZEME DESTEĞİ ÜÇTE BİR ARTIYOR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, dün düzenlediği basın toplantısında amatör spor kulüplerini sevindirecek bir açıklamada daha bulundu.

Başkan Aşgın, geçen yıl amatör spor kulüplerine yaptıkları yardımı üçte bir oranında artırdıklarını belirtirken, “Geçen yıl ne yardım yaptıysak bu yıl üçte bir daha fazlasını yapacağız” dedi.

STADIN İSMİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni stadın ismini Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirleneceğini söyledi.

“Stadın ismi ne olacak?” şeklinde bir soruya cevap veren Belediye Başkanı Aşgın, “Stadın bu noktaya gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkısı var. Biz, stadı nasıl tamamlayacağız diye düşünürken, Ankara’da genişletilmiş il başkanları toplantısında durumu kendisine anlattım. ‘Belediye Başkanımızın sırtından yükü alın’ diye talimat verdi. O talimatla gerçekten bütün yük sırtımızdan alındı ve bu noktaya geldik.

Stadın isminin ne olacağı ile ilgili kararı Sayın Cumhurbaşkanımıza bıraktık. İsmi o belirleyecek. Gençlik ve Spor Bakanımız ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı da açılışa davet edeceğiz. Stadın isminin ne olacağı o zaman tabelada yazılı olacak” şeklinde konuştu.

GÜLABİBEY VE ULUKAVAK’A YÜZME HAVUZU

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığı ile Çorum’a iki adet yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracaklarını açıkladı.

Belediye Başkanı Aşgın, yüzme havuzlarından birinin Gülabibey Mahallesi Bağcılar semtine, diğerinin ise Ulukavak mahallesine yapılacağını ifade etti. Aşgın, havuzların her birinin 4 milyon 425 bin liraya mal olacağını da kaydederken, “Çorum’da yüzme bilmeyen vatandaşımız kalmayacak” dedi.

YENİ SAHALARIN YERLERİ BELLİ OLDU

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı, Atatürk Spor Salonu ve Güreş Eğitim Merkezi ile birlikte yıkılacak ve yerlerine Millet Bahçesi yapılacak olan 1 ve 2 No’lu sentetik çim yüzeyli futbol sahalarının yapılacağı yeni yerler belli oldu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki akşam Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yöneticileriyle yaklaşık 2 buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederken, “1 ve 2 No’lu sentetik sahalarımızı yıkıp yenilerini yapacağız. Ben yaptım oldu gibi bir düşünceye asla sahip değilim. Bu yüzden, ASKF’den arkadaşlarla uzun bir görüşme yaptık ve bu konudaki kararımızı burada açıklıyorum.

Sahalarımızdan birini yeni belediye binamızın yanındaki spor salonunun hemen yanına yapacağız. Diğerini ise Fuar Alanın yanında Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün bir arazisi var, oraya yapacağız. Amatör spor camiamıza ve tüm kulüplerimize hayırlı olsun” dedi.

Sahaların her birinin 3 milyon 145 bin liraya mal olacağını da kaydeden Aşgın, sahalara 4’er adet soyunma odası, 500 kişilik de çelik tribün yapacaklarını sözlerine ekledi.

YENİ SALONUN YÜZDE 70’İ BİTTİ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye tarafından yapımına başlanan ve hafta başında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilen 4 bin seyirci kapasiteli yeni spor salonunun Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nca tamamlanacağını söyledi.

Yeni belediye binası yanında inşaatı devam eden salona bugüne kadar 38 milyon 455 bin lira harcandığını kaydeden Aşgın, “Salonumuzun yüzde 70’i bitti. Biz burayı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrettik. Yeniden ihaleye çıkartıp tamamlayacaklar. Tamamlandıktan sonra Çorum’u birçok spora evsahipliği yapacak muhteşem bir salona kavuşacak” dedi.

BELTAŞ ÇORUM FK’YA YENİ ANLAŞMANIN İLK TAKSİTİNİ ÖDEDİ

Çorum Futbol Kulübü’nün yeni sezondaki sponsorlarından BELTAŞ’ın yeni anlaşma çerçevesinde kulübe ilk ödemeyi yaptığı açıklandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Futbol Kulübü ile BELAŞ arasında geçen sezon olduğu gibi KDV dahil 1 milyon 750 bin liralık anlaşma yapıldığını açıklarken, BELTAŞ’ın bu parayı 10 eşit taksitte ödeyeceğini söyledi. Aşgın, anlaşma çerçevesinde ilk takit olan 175 bin liranın ödendiğini söyledi.

Sadece Ahmet Ahlatcı ve BELTAŞ’ın değil, tüm işadamlarının Çorum Futbol Kulübü’ne destek olması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, “Biz Belediye olarak Çorum Futbol Kulübü’ne destek noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz. Geçen sezon işadamımız Sayın Ahmet Ahlatcı da çok büyük destekler verdi. Yeni sezonda da destek olacağına inanıyoruz.

Buradan tüm işadamlarına seslenmek istiyorum. Sadece Belediye ile Ahmet Ahlatcı değil, tüm işadamlarımızı Çorum Futbol Kulübü’ne destek olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

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