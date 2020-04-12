“Hiçbir maç insan hayatını riske atmaya değmez”

Dünyada futbolun bir numaralı ismi FİFA Başkanı Gianni İnfantino, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. “Hiçbir maç insan sağlığından daha önemli değil” ifadelerini kullanan İnfantino, “Risk almaktansa biraz beklemek daha iyidir” dedi.

FİFA’dan yapılan açıklamada, Gianni İnfantino’nun koronavirüs kapsamında futbolu desteklemek için belirledikleri öncelikleri video mesaj ile üye federasyonlarla paylaştığı belirtildi.

BİRAZ BEKLEMEK DAHA İYİDİR

Hiçbir şeyin insan sağlığından daha önemli olmadığına vurgu yapan İnfantino, “Birinci önceliğimiz sağlık. Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez. Dünyadaki herkes bunun bilincinde olmalı. Her şey yüzde 100 güvenli hale gelmeden organizasyonları devam ettirmek, sorumsuzluktan da öte bir şeydir. Risk almaktansa biraz beklemek daha iyidir” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte kulüplerin mali sıkıntı yaşayacağını vurgulayan Infantino, “Acil yardım fonu sayesinde son 4 yıldır birlikte yaptığımız çalışmalar dolayısıyla mali olarak çok güçlü konumdayız. Bu, FIFA'nın değil futbolun parası. Bize ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek görevlerimiz ve sorumluluklarımız arasında” dedi.

(Spor Servisi)