H.İbrahim Sönmez Iğdır FK’ya verildi
Çorum FK’nın biten sezondaki en golcü futbolcusu olan Halil İbrahim Sönmez, yeni sezonda, 3.Lig’in flaş takımı Iğdır Futbol Kulübü’nün formasını giyecek.
Spor 17.06.2022, 19:38
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Geçen sezon öncesinde Çorum FK’ya Amed Sportif Faaliyetler’den transfer edilen Halil İbrahim Sönmez, kırmızı-siyahlı formayla başarılı bir sezon geçirirken, ligde 35 maçta 2.943 dakika, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 29 dakika süre aldı. Tamamı ligde olmak üzere 15 gol atan deneyimli kanat oyuncusu, yine tamamı ligde olmak üzere 11 sarı kart görüp 2 kez cezalı duruma düştü.
Çorum FK ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Halil İbrahim Sönmez, yeni sezon için 3.Lig’in en flaş takımı Iğdır Futbol Kulübü’ne bonservisi ile verildi. Deneyimli futbolcunun cumartesi sözleşme imzalaması bekleniyor.
(Hüseyin AŞKIN)
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