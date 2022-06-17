H.İbrahim Sönmez Iğdır FK’ya verildi

Geçen sezon öncesinde Çorum FK’ya Amed Sportif Faaliyetler’den transfer edilen Halil İbrahim Sönmez, kırmızı-siyahlı formayla başarılı bir sezon geçirirken, ligde 35 maçta 2.943 dakika, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 29 dakika süre aldı. Tamamı ligde olmak üzere 15 gol atan deneyimli kanat oyuncusu, yine tamamı ligde olmak üzere 11 sarı kart görüp 2 kez cezalı duruma düştü.

Çorum FK ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Halil İbrahim Sönmez, yeni sezon için 3.Lig’in en flaş takımı Iğdır Futbol Kulübü’ne bonservisi ile verildi. Deneyimli futbolcunun cumartesi sözleşme imzalaması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

