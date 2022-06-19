H.İbrahim imzaladı

Çorum FK’nın biten sezondaki en golcü futbolcusu olan Halil İbrahim Sönmez’in 3.Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü’ne transferi resmiyet kazandı. Iğdır temsilcisine bonservisi ile verilen 32 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Halil İbrahim Sönmez, biten sezonda Çorum FK formasıyla ligde 35 maçta 2.943 dakika, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 29 dakika süre aldı. Tamamı ligde olmak üzere 15 gol atan deneyimli kanat oyuncusu, yine tamamı ligde olmak üzere 11 sarı kart görüp 2 kez cezalı duruma düştü.

(Ömür SOYTEMİZ)

