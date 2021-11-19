Hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor

Çorum FK, Pazar günü sahasında Ankaraspor’la oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün 16 futbolcuyla yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik patron Ahmet Yıldırım, yarı sahada gol odaklı oyun oynatırken, futbolcuların neşeli oldukları görüldü.

Çorum FK, Pazar günü sahasında grubun dişli takımlarından Ankaraspor’la oynayacağı 14.hafta maçının hazırlıklarını dün 16 futbolcunun katılımıyla yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesisler 1 No’lu Sahada, saat 13.00’te başlayan antrenmana, sakatlıkları süren Kıvanç Kaya, Muhammet Fettahoğlu ve Abdülhamit Yıldız ile izinli olan Sefa Akın Başıbüyük katılmadı. Sakatlıkları tam olarak geçmeyen Salih Zafer Kurşunlu, Berkay Can Değirmencioğlu, Mehmet Gürkan Öztürk, Muhsin Yıldırım, Seçkin Getbay ve Mertcan Aşçı takımdan ayrı çalıştılar.

Bir süre sahada düz koşu yapan Salih Zafer Kurşunlu’nun yanı sıra Berkay Can Değirmencioğlu, Mehmet Gürkan Öztürk ve Muhsin Yıldırım salonda çalıştı.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde, ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapma ile devam etti. Antrenman, 5’e 2’nin ardından yarı sahada gol odaklı taktik çalışma ile devam etti. Antrenman sırasında futbolcuların neşeli oldukları görülürken, bol gollü oyunda sergilenen performans, teknik direktör Ahmet Yıldırım’ın yüzünü güldürdü. Antrenman, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

(Hüseyin AŞKIN)

