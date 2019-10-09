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Hesaplar galibiyet üzerine

Deplasmanda 3’te 3 yapmasına rağmen sahasında sadece 1 galibiyet alabilen Yeni Çorumspor bugün Başkent Akademi’yi yenerek şeytanın bacağını kırmak istiyor. Bu doğrultuda tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Levent Balcı yönetecek.

Hesaplar galibiyet üzerine

Deplasmanda 3’te 3 yapmasına rağmen sahasında sadece 1 galibiyet alabilen Yeni Çorumspor bugün Başkent Akademi’yi yenerek şeytanın bacağını kırmak istiyor. Bu doğrultuda tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Levent Balcı yönetecek.

09 Ekim 2019 Çarşamba 00:15
Hesaplar galibiyet üzerine

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 7.hafta maçları bugün oynanacak. Yeni Çorumspor, Başkent Akademi ile sahasında karşılaşacak.

Haftayı deplasmanda Zonguldak Kömürspor karşısında aldığı 2-1’lık galibiyetle kapatarak Pendikspor yenilgisini telafi eden Yeni Çorumspor, Başkent Akademi maçına odaklandı. Deplasmanda 3’te 3 yapmasına rağmen sahasında oynadığı 3 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Yeni Çorumspor, bu şanssızlığı bugün sonlandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda teknik direktör Bahri Kaya tüm hesapları galibiyet üzerine yaptı.

Tamamen galibiyete odaklanan Yeni Çorumspor’da sakatlığı bulunan Berat Ali dışında eksik bulunmuyor. Yine sakatlıktan yeni çıkan Fatih Şerifoğlu’nun da forma giymesi beklenmiyor.

Ligin deneyimli takımlarından olmasına rağmen oynadığı futbolun karşılığını skora yansıtamayan Başkent Akademi’de ise kırmızı kart cezalısı olan orta saha oyuncusu Kerem takımdaki yerini alamayacak.

12 puanlı 3.sıradaki Yeni Çorumspor’la 5 puanlı 15.sıradaki Başkent Akademi arasında bugün Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Levent Balcı yönetecek Saat 15.00’te başlayacak maçta Levent Balcı’nın yardımcılıklarını ise yine İzmir bölgesinden Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Güner Mumcu Taştan yapacak. Uşak bölgesinden Alkan Parsak da maçın dördüncü hakemi olacak.

(Hüseyin AŞKIN)

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