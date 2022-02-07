Herkes Çorumlu kaleci Onur Tekin’i konuşuyor

2.Lig Kırmızı Grup’ta 24.hafta maçları tamamlanırken, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri de Sakaryaspor-Vanspor FK oldu. Lider Sakaryaspor, evinde Vanspor FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan daha kaybederken, maçın adamı, Vanspor’un kalesini koruyan Çorumlu kaleci Onur Tekin oldu.

Karşılaşma öncesinde, Vanspor’da, 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu futbolculardan biri de as kaleci Aydın Bağ idi. Aydın Bağ’ın yerine zorlu Sakaryaspor maçında Vanspor’un kalesini Çorumlu file bekçisi Onur Tekin korudu. Onur Tekin, Sakaryaspor’un adeta tek kale oynadığı maçta, yaptığı kritik kurtarışlarla, 1-1 biten karşılaşmada takımının altın değerinde 1 puan almasında başrol oynadı.

Sezon başında, Çorum FK’dan Vanspor’a kiralanan 23 yaşındaki Onur Tekin, Vanspor formasıyla ligde ilk kez kaleye geçtiği maçta gösterdiği performansla “maçın adamı” olurken, Van’da kahraman ilan edildi.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Onur Tekin, “Böyle maçları oynamak çok güzel. Çok fazla eksiğimiz vardı ama hocalarımızın da hazırladığı gibi, kim kimin yerine oynarsa onun yerini doldurur.

Bugün aslında talihsiz bir gol yedim, ama hocalarım ve abilerim sağ olsunlar, motive ettiler, yanımda oldular. Maçı iyi götürmek nasip oldu. Galip gelmek istiyorduk, olmadı ama bu kadar eksiğe rağmen beraberlik de güzel oldu.

Ben, Aydın abi, Sabri, Sedat, kim oynarsa oynasın, hepimiz bu arma için savaşırız. İnşallah sezon sonu şampiyon olup, bu şehre kupayla döneriz. Tek isteğimiz, inancımız budur” şeklinde konuştu.

(Rıfat KARA)

