Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 4-0 kazandıkları Gümüşhanespor maçıyla ileriye daha umutlu bakmaya başladıklarını söyledi.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta play-off hesapları yapan Çorum Futbol Kulübü geçtiğimiz hafta sahasında Gümüşhanespor’u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek azalan umutlarını tazelerken, 6 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Sarıyer’le oynayacağı zorlu maça puan parolasıyla hazırlanıyor.

Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü İsmet Taşdemir dünkü antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelirken, önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle 4-0 kazandıkları Gümüşhanespor maçıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan genç teknik adam, “Gümüşhane maçına iyi başladık, iyi de bitirdik. İyi oyunumuz skora da yansıdı. Bu galibiyetle birlikte önümüze daha umutla bakmaya başladık” dedi.

KAYBETTİĞİMİZ PUANLARIN ACISINI YAŞIYORUZ

Göreve geldikten sonra kaybettikleri puanların acısını hala yaşadıklarını ancak geçmişin de geçmişte kaldığını ifade eden İsmet Taşdemir, her zaman ileriye bakmaları gerektiğini belirttiği konuşmasının devamında, “Biz geldikten sonra kaybedilen 3-4 maçın acısını hala yaşıyoruz. Ancak her zaman söylediğim gibi, geçmiş geçmişte kalıyor. Her zaman önümüze bakmak zorundayız. Gümüşhanespor maçı da bitti. O maçtan artılarımızı, eksilerimizi alıp değerlendirmemizi yaparak bir sonraki maça hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

SARIYER MAÇINI KAZANMAYI ÇOK İSTİYORUZ

6 Aralık Çarşamba günü Sarıyer’le son derece zorlu bir maç oynayacaklarını da kaydeden teknik patron İsmet Taşdemir, “Sarıyer maçı da diğer maçlar gibi oldukça önemli bir karşılaşma. Rakibimizin konum itibariyle gösterdiği performans ve sezon içinde en az gol yiyen takım olması ile iyi defans yapan bir takım izlenimi veriyor. Zor bir karşılaşma olacak. Bizim için de önemli bir maç. Kazanmayı çok istiyoruz. İnşallah şeytanın bacağını kırarak Çorum’a deplasman galibiyeti ile döneriz” dedi.

“BEŞ OYUNCU DA ALABİLİRİZ, HİÇ TRANSFER DE YAPMAYABİLİRİZ”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak istediklerini ancak şartların da önemli olduğunu söyledi.

Devre arasında şartların oluşması durumunda beş futbolcu almak istediklerini kaydeden ve mevki belirtmeyen teknik patron İsmet Taşdemir, “Ara transfer döneminde beş transfer yapmayı planlıyoruz. Bildiğiniz üzere ara transfer döneminde transfer yapmak her zaman zordur. Sezon başında ise daha kolaydır. Malum oyuncuların mukaveleleri bitmiş oluyor. Sezon ortasında hiçbir takım iyi oyuncusunu bırakmak istemez. Ya da siz talip oluyorsanız bonservis rakamları çok uçuk oluyor. Bununla beraber ikinci yarı pandeminin getirdiği kurallar var. Maçlar ertelenmeyecek. Bu nedenle bizimle birlikte diğer kulüpler de bunu düşünüyor. Oyuncusunu da bırakmak istemiyor. Dolayısı ile biz de bu şartlar doğrultusunda kulübümüze yakışabilecek, takımımıza yakışabilecek, bize faydalı olabileceğine inandığımız oyuncuları bulabilirsek bizde transfer yapmaya çalışacağız. Bulamaz isek mevcut kadromuzla devam ederiz. Bu doğrultuda başkanımızla beraber, sportif direktörümüzle beraber ince eleyip sık dokuyarak bize fayda sağlayacağına inandığımız arkadaşları aramıza katmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

