“Her şey iyi giderken bize kazanmak kalıyor”

Sakat oyuncuların fedakârlık yaparak oynadıklarını kaydeden Ahmet Yıldırım, “İyi bir hava yakaladık, iyi bir birlikteliğimiz var. Bunu her fırsatta dile getiriyorum. Öne çıkan oyuncularımız var. Bunların başında sakat sakat oynamasına rağmen inanılmaz bir şekilde mücadele eden Umut Kaya var, Mehmet Gürkan var. Skora da katkı yapan Halil İbrahim Sönmez var. Diğer oyuncularımızın da katkısı ile bu iyi oyunumuzu yukarıya taşıdığımız zaman daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Çalışmalarımız iyi, birlik beraberliğimiz iyi, bizi destekleyen taraftarımız iyi. Bize de bu iyilikler çerçevesinde Etimesgut maçında olduğu gibi Bodrumspor maçında da kazanmak düşüyor” dedi.

9 günde 3 kritik maç oynayacaklarını da kaydeden Ahmet Yıldırım, “Bodrumspor maçından sonra Çarşamba günü Vanspor ile oynayacağız. Sonra ise Manisa’ya giderek Somaspor ile karşılaşacağız. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Ama daha önce dediğim gibi, iyi bir aile ortamımız var. Fedakârlık yapan oyuncularımız var. Bu da bir şekilde sahaya ve sonuca yansıyor” diye konuştu.

(Rıfat KARA)

