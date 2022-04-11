Son Dakika

“Her şey güllük gülistanlık değil”

Çorum FK’lı futbolcular, yaptıkları ortak açıklamada; “Devre arasından itibaren, maddi ve manevi olarak yalnız bırakıldığımız bu dönemlerde, mücadelemizden ve inancımızdan asla vazgeçmedik. Hedefimiz, Play-Off’a kalmak ve devamında şampiyon olmak. Biz, bu hedeften kopmadan, mücadelemize devam edeceğiz. 

Spor 11.04.2022, 21:03
172
“Her şey güllük gülistanlık değil”

‘Bütün vecibelerimizi yerine getiriyoruz’ açıklaması, tamamen yanlıştır. Bundan sonra, kalan maçlarda, manevi olarak, şehrin desteğini istiyoruz.  Amacımız para istemek, ya da demogoji yapmak değil. Sadece, bizim güllük, gülistanlık bir durumda olmadığımızı bilmenizi istedik” ifadelerini kullandılar.
Pazar günü, ligin şampiyon adaylarından 1461 Trabzon FK’yı, 1-0 yenik durumdan 2-1 mağlup ederek, Play-Off potasının 1 puan gerisinde, iddiasını sürdüren Çorum FK’da, galibiyet sevinci yaşanırken, futbolcular maçın başında ve sonundaki protestolarına, bir de açıklama ilave ettiler.
İlk yarının son haftasında, Afjet Afyonspor’la oynanan maçtan sonra, Başkan Fatih Özcan, İkinci Başkan Mustafa Şeker ve Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın’ın istifalarıyla sarsılan Çorum FK, bitime 4 hafta kala, play-off potasının 1 puan gerisinde yer alırken, Pazar günü, 1461 Trabzon’u son saniye golüyle 2-1 yenip, üst üste üçüncü galibiyetini aldı. 
Trabzon maçının başlama vuruşuyla, 30 saniye hareketsiz kalıp, sahipsizliği protesto eden futbolcular, maçtan sonra da, tribünlere gitmeyerek, tepkilerini bir kez daha gösterdiler.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, maçtan sonra bir de ortak açıklama yaptılar. Sosyal medyaya düşen açıklamada, geçtiğimiz günlerde, takıma karşı tüm vecibelerin yerine getirildiğine dair yapılan açıklamanın doğru olmadığına vurgu yapıldı. 
Kulüpte, her şeyin güllük gülistanlık olmadığının da altını çizen futbolcular, her şeye rağmen, önce Play-Off’a kalıp, ardından şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydettiler. 
Futbolcuların, Çorumluların desteğini istedikleri açıklamaları şöyle: 
“Maçın başlama düdüğü ile birlikte, 1 dakika hareketsiz kalmıştık. Bilgi kirliliği olmasından dolayı, bu açıklamayı yapma gereği duyuyoruz.
MADDİ VE MANEVİ OLARAK YALNIZ BIRAKILDIK
Devre arasından itibaren, maddi ve manevi olarak yalnız bırakıldığımız bu dönemlerde, mücadelemizden ve inancımızdan asla vazgeçmedik. 
Hedefimiz, Play-Off’a kalmak ve devamında şampiyon olmak. Biz, bu hedeften kopmadan, mücadelemize devam edeceğiz. 
DOĞRU DEĞİL
Kulüpten yapılan, ‘Bütün vecibelerimizi yerine getiriyoruz’ açıklaması, tamamen yanlıştır. Bundan sonra, kalan maçlarda, manevi olarak, şehrin desteğini istiyoruz.  Amacımız para istemek, ya da demogoji yapmak değil. Sadece, bizim güllük, gülistanlık bir durumda olmadığımızı bilmenizi istedik.”
(Hüseyin AŞKIN)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
hafif yağmur
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22

Gelişmelerden Haberdar Olun

@