“Her şey güllük gülistanlık değil”

‘Bütün vecibelerimizi yerine getiriyoruz’ açıklaması, tamamen yanlıştır. Bundan sonra, kalan maçlarda, manevi olarak, şehrin desteğini istiyoruz. Amacımız para istemek, ya da demogoji yapmak değil. Sadece, bizim güllük, gülistanlık bir durumda olmadığımızı bilmenizi istedik” ifadelerini kullandılar.

Pazar günü, ligin şampiyon adaylarından 1461 Trabzon FK’yı, 1-0 yenik durumdan 2-1 mağlup ederek, Play-Off potasının 1 puan gerisinde, iddiasını sürdüren Çorum FK’da, galibiyet sevinci yaşanırken, futbolcular maçın başında ve sonundaki protestolarına, bir de açıklama ilave ettiler.

İlk yarının son haftasında, Afjet Afyonspor’la oynanan maçtan sonra, Başkan Fatih Özcan, İkinci Başkan Mustafa Şeker ve Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın’ın istifalarıyla sarsılan Çorum FK, bitime 4 hafta kala, play-off potasının 1 puan gerisinde yer alırken, Pazar günü, 1461 Trabzon’u son saniye golüyle 2-1 yenip, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Trabzon maçının başlama vuruşuyla, 30 saniye hareketsiz kalıp, sahipsizliği protesto eden futbolcular, maçtan sonra da, tribünlere gitmeyerek, tepkilerini bir kez daha gösterdiler.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, maçtan sonra bir de ortak açıklama yaptılar. Sosyal medyaya düşen açıklamada, geçtiğimiz günlerde, takıma karşı tüm vecibelerin yerine getirildiğine dair yapılan açıklamanın doğru olmadığına vurgu yapıldı.

Kulüpte, her şeyin güllük gülistanlık olmadığının da altını çizen futbolcular, her şeye rağmen, önce Play-Off’a kalıp, ardından şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydettiler.

Futbolcuların, Çorumluların desteğini istedikleri açıklamaları şöyle:

“Maçın başlama düdüğü ile birlikte, 1 dakika hareketsiz kalmıştık. Bilgi kirliliği olmasından dolayı, bu açıklamayı yapma gereği duyuyoruz.

MADDİ VE MANEVİ OLARAK YALNIZ BIRAKILDIK

Devre arasından itibaren, maddi ve manevi olarak yalnız bırakıldığımız bu dönemlerde, mücadelemizden ve inancımızdan asla vazgeçmedik.

Hedefimiz, Play-Off’a kalmak ve devamında şampiyon olmak. Biz, bu hedeften kopmadan, mücadelemize devam edeceğiz.

DOĞRU DEĞİL

Kulüpten yapılan, ‘Bütün vecibelerimizi yerine getiriyoruz’ açıklaması, tamamen yanlıştır. Bundan sonra, kalan maçlarda, manevi olarak, şehrin desteğini istiyoruz. Amacımız para istemek, ya da demogoji yapmak değil. Sadece, bizim güllük, gülistanlık bir durumda olmadığımızı bilmenizi istedik.”

(Hüseyin AŞKIN)

