“Her şey göründüğü gibi tozpembe değil”

FORMA KAMPANYASININMEYVELERİNİ 15 YIL SONRA GÖRECEĞİZ

İlk olarak “İster 1 Okul, İster 1 Sınıf. Hedef 19 Bin Forma! Formasız Kimse Kalmasın” sloganıyla başlatılan forma kampanyasına değinen Başkan Fatih Özcan, Çorum ve Çorumspor sevdasıyla yetişen bir nesil amaçladıklarını ifade ederken, “Bu projeye kimse sahip çıkmasa bile ben çıkacağım. Çünkü, geleceğimiz olan çocuklarımızın, yavrularımızın Çorum ve Çorumspor sevdasıyla yetişmelerini amaçladığımız bir proje. Bu projenin meyvelerini 15 yıl sonra göreceğiz.

Ben, babam sayesinde Çorumsporlu oldum. O zaman daha 7-8 yaşındaydım. Babamın dokunuşu ile Çorumsporlu oldum. Bizler de çocuklarımızın, yavrularımızın gönlüne dokunup yüreğinde Çorum ve Çorumspor sevdası taşıyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz.

Hedefimiz 19 bin formaya ulaşmak. Şu ana kadar 919 forma satışı gerçekleşti. Kampanyaya destek veren Topuzlar Tekstil, Greyder, Akgönül Gıda, milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci, Çorum Belediyesi, Emek Lokantası, Ayka Enerji ve Quqa Cafe’ye teşekkür ediyorum.

ŞEHRİ DE SÜPER LİGE HAZIRLAMAMIZ GEREKİYOR

Forma kampanyası, ekonomik olarak zorlandığımız için hazırladığımız bir kampanya değil. Ana hedefi, Çorumspor sevdası taşıyan yeni bir nesil yetiştirmek. Elbette bunun maddi boyutu da var. Bir formanın maliyeti 35 lira. Biz 100 liraya satıyoruz. Bu paranın 35 lirası tedarikçi firmaya, 65 lirası kulübe kalıyor. Bizi bahane edip forma almak isteyenler açıkça söylesinler, onlara 35 liradan temin edelim.

Biz Çorumspor olarak büyük hedefler peşindeyiz. Süper Lig’den bahsediyoruz ama şehir buna ne kadar hazır? Tribünlerimiz halen boş. Süper Lig’i hedeflerken şehri de buna hazırlamamız lazım. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da yaktığı ateş gibi, bizler de minik yavrularımızla bu ateşi yakmak istedik ve forma kampanyasıyla startı verdik.

Tüm Çorum halkı, sanayicisi, işadamı, esnafı, sivil toplum kuruluşları, kısacası herkes bu projeye destek olsun. Kimse olmasa bile ben bu projeye sahip çıkıp yürüteceğim.

Bizim kulübümüzde kesinlikle ne elden para alınır, ne de verilir. Her şey banka üzerinden ve kayıtlı yapılır. Bu yüzden, Çorumspor’a verilen 1 kuruştan bile şüphesi olan varsa vermesin” şeklinde konuştu.

BÜTÜN YÜK HALEN BENİM OMUZLARIMDA

Dışarıdan bakınca her şeyin tozpembe göründüğünü de ifade eden Başkan Fatih Özcan, “Öyle değil işte. Her şey dışarıdan göründüğü gibi tozpembe değil. Mali olarak tüm yük yine benim omuzlarımda. Bu yıl, ne kadar harcadığımı açıklamayacağım. Bizden sonra gelecekler bunu kendileri görsünler.

Bugün, kazandığımız bir maçın bize en düşük maliyeti 100-110 bin lira. Deplasmanda oynadığımız son Şanlıurfaspor maçının maliyeti 150 bin lira. İddaa’dan gelen para ortalama 50 bin lira. Ama bizim harcadığımız iki katı, üç katı oluyor.

Tüm bunlara karşılık BELTAŞ sponsorluğundan bugüne kadar 260 bin lira aldık. Kalan 1 milyon 200 bin lira Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında 300’er bin lira olarak gelecek. Sitem etmiyorum. Çünkü Belediyenin de mali durumu ortada.

Maçlarımızın Tarım Türk Tv’den canlı yayınlanması için en az 1000 aboneye ulaşmamız lazım. Şanlıurfa maçında 350 rakamına ulaştık. Üzerini yine ben tamamladım. Bundan sonraki maçlarda Çorum halkının bu konuda daha duyarlı olmalarını ve kulübe destek çıkmalarını bekliyoruz. 1000 abonenin üzerindeki rakamlarda kulübe kar payı gelecek.

Yine bütün yük benim omuzlarımda. Ama ben de bir insanım. Ben çökersem kulüp çöker. Benim enerjimin bitmemesi için kulübe destek olunması lazım. Ben kimsenin ayağına gidip bir kuruş para istemem. Projemi yapar ortaya korum. Sahip çıkmak ya da çıkmamak Çorum halkının bileceği bir şey. Bana kızabilirsiniz, yöneticime kızabilirsiniz ama Çorumspor’a destek olun.

ÇORUMSPOR’U SÜPER LİGE ÇIKARTAN BAŞKAN OLMAK İSTİYORUM

Benim tek derdim, Çorumspor’un yarınlarını sağlam temeller üzerine inşa etmek. Daha çok şey yapacağım. Her şey benim sırtımda dönüyor. Dönmeye de devam edecek gibi. Ama bir söz verdim ve o sözümü yerine getirmeye çalışıyorum. Bu takımı, 1.Lig’e, Süper Lig’e çıkartacağım dedim, inşallah bunu da başaracağım. Çorumspor’u Süper Lig’e çıkartan başkan olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

BEN DE KAMPA GİRDİM

Pazar günü lider Manisa Futbol Kulübü ile oynayacakları maçla ilgili fazla konuşmak istemediğini de belirten Başkan Fatih Özcan, “Takımımızla birlikte ben de tesislerde kampa girdim. Büyük camialarda bu böyledir. Yeneriz, yeniliriz o ayrı. Ama bu şehre futbol kültürünü kazandırmamız lazım. Çorum şu anda futbol kültürüne sahip değil. 1967’de kurulan Çorumspor bir zamanlar Anadolu’nun Fenerbahçe’si olarak biliniyordu. Bugün bu durumdan uzaklaşmış durumdayız. Ama tekrar o günlere döneceğimize ve Çorum’un bir futbol kenti yapacağımıza inanıyorum” dedi.

DERNEK YENİDEN KURULUYOR

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, yoğun talep doğrultusunda Yeni Çorumspor Kulübü Derneği’nin yeniden kurulacağını açıkladı.

İnsanların ısrarla dernek diye tutturduğunu kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Dernekte hırsızlık olur ama A.Ş.’de olmaz. Dernekte naylon fatura olur ama A.Ş.’de olmak. Kısacası, dernekte her şey yapılır ama A.Ş.’de yapılamaz. Ama ısrarla dernek olmasını istiyorlar. İnşallah sonu eski Çorumspor gibi olmaz” dedi.

Derneğin kuruluşu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Özcan, A.Ş.’nin derneği, derneğin de A.Ş.’yi denetleyebileceği bir sistem kuracaklarının altını çizdi.

YENİ ÇORUMSPOR, ÇORUM FK OLUYOR

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, kulübün isim değişikliğinin gündemde olduğunu belirtirken, bu sezon sonuna kadar Yeni ibaresini kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Yardımcısı Hamit Işık’ın eski Çorumspor’un Başkanı Rumi Ispanak ile kulübün alınması ile ilgili bir görüşme yapacağını belirten Fatih Özcan, “Bu sezon sonuna kadar Yeni ibaresini kaldırdık, kaldırdık. Yoksa gelecek sezon Çorum FK olarak ligde mücadele edeceğiz” dedi.

Başkan Özcan, isim değişikliği ile ilgili konuda önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir açıklama yapacağını sözlerine ekledi.

STORE HİZMETE AÇILDI

AHL Parkt’ta Yeni Çorumspor’un lisanslı ürünlerinin satılacağı store dün itibariyle hizmete açıldı.

Yeni Çorumspor Kulüp Başkanı Fatih Özcan dün storeye giderek incelemelerde bulunurken, aynı zamanda stat müdürü olan Özgür Yıldırım’ın store müdürü olarak atandığını açıkladı.

Storenin önümüzdeki günlerde resmi açılışının yapılacağını kaydeden Fatih Özcan, storenin yapımına katkılarından dolayı Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya, AHL Park yönetimine ve personeline teşekkür etti.

Esas büyük storenin yeni statta olacağını da kaydeden Başkan Fatih Özcan, “AHL Parkt’taki storede insanlar kulübümüzün lisanslı ürünlerini alabilecekler. Stattaki büyük storede ise ürün temininin yanı sıra insanlar oturup çayını kahvesini içebilecek” dedi.

Özcan, internet üzerinden ürün satışı ile ilgili çalışmalarda da sona geldiklerini sözlerine ekledi.

(Rıfat KARA)