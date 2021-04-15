Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, bugün Uşakspor’la oynayacakları maçın son derece kritik olduğunu söyledi.

Bitime 5 hafta kaldığını ve artık kayıpların telafi şansının olmadığına dikkat çeken İsmet Taşdemir, Uşakspor’un da play-off mücadelesi verdiğini hatırlatırken, “İki takımın da ya tamam, ya devam diyeceği bir maç. Hangi takım puan kaybederse play-off yarışına veda edecektir.

Bizim de fazla mazeretimiz kalmadı. Ne benim, ne oyuncu grubumuzun. Her şey bu maça bağlı. Ya umutlarımızı son düdüğe kadar devam ettireceğiz, ya da tüketeceğiz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

