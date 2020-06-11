“Her senaryoya hazırız”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun önceki gün 2.ve 3.Lig Kulüpler Birliği temsilcileriyle yaptığı toplantıda 2.ve 3.Lig’in akıbetiyle ilgili kulüplerden öneri dilekçesi istemesi “Ligler tescil mi edilecek?” sorunu bir kez daha gündeme getirirken, bu konuda Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan her türlü senaryoya hazır olduklarını söyledi.

KİMSEYLE KÖTÜ OLMAK İSTEMİYORUZ

Kulüp olarak en başından beri liglerin durumuyla ilgili tavırlarının net olduğunu kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Federasyonun kulüpler birliği aracılığı ile istediği öneri dilekçesini zorunlu olmadığı için vermeyeceğiz, yani bir öneride bulunmayacağız. Çünkü maalesef biz hedefsiz kaldık. Play-Off’a oynayan takımlarla da, ligde kalma mücadelesi veren takımlarla da maçlarımız var. Oynansın desek, düşmeme mücadelesi veren takımlarla, oynanmasın desek Play-Off’a oynayan takımlarla kötü olabiliriz. Bu yüzden, görüş bildirmeyeceğiz, ortada gideceğiz.

Eğer, görüş bildirmek zorunlu olsaydı bizim tavrımız netti. Oynanmasın, mevcut haliyle tescil edilsin diyecektik.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, irtibat halindeyiz. Karar ne olursa olsun, biz her türlü senaryoya hazırız. Şimdilik, lig 18 Temmuz’da başlayacakmış gibi programımızı yaptık” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)