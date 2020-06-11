“Her senaryoya hazırız”
Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, 2.ve 3.Lig’in tescil edilmesi ihtimalinin yükselmesi ve bu konuda federasyonun kulüpler birliği aracılığı ile kulüplerden öneri dilekçesi istemesiyle ilgili olarak, “Biz hiçbir kulüple kötü olmak istemiyoruz. Bu yüzden öneri dilekçesi vermeyeceğiz. Ligler oynanacakmış gibi hazırlıklarımızı yaptık. Her senaryoya hazırız” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun önceki gün 2.ve 3.Lig Kulüpler Birliği temsilcileriyle yaptığı toplantıda 2.ve 3.Lig’in akıbetiyle ilgili kulüplerden öneri dilekçesi istemesi “Ligler tescil mi edilecek?” sorunu bir kez daha gündeme getirirken, bu konuda Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan her türlü senaryoya hazır olduklarını söyledi.
KİMSEYLE KÖTÜ OLMAK İSTEMİYORUZ
Kulüp olarak en başından beri liglerin durumuyla ilgili tavırlarının net olduğunu kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Federasyonun kulüpler birliği aracılığı ile istediği öneri dilekçesini zorunlu olmadığı için vermeyeceğiz, yani bir öneride bulunmayacağız. Çünkü maalesef biz hedefsiz kaldık. Play-Off’a oynayan takımlarla da, ligde kalma mücadelesi veren takımlarla da maçlarımız var. Oynansın desek, düşmeme mücadelesi veren takımlarla, oynanmasın desek Play-Off’a oynayan takımlarla kötü olabiliriz. Bu yüzden, görüş bildirmeyeceğiz, ortada gideceğiz.
Eğer, görüş bildirmek zorunlu olsaydı bizim tavrımız netti. Oynanmasın, mevcut haliyle tescil edilsin diyecektik.
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, irtibat halindeyiz. Karar ne olursa olsun, biz her türlü senaryoya hazırız. Şimdilik, lig 18 Temmuz’da başlayacakmış gibi programımızı yaptık” şeklinde konuştu.
(Spor Servisi)
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