“Hep birlikte güzel işler başaracağız”

Teknik Direktör Aykan Atik, Çorum FK ile anlaştıktan sonraki ilk demecini ÇORUM HABER’e verdi. Çok büyük bir camiaya geldiğini ifade eden Atik, el birliği ile büyük başarılar elde edip, Çorum FK’yı daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

ÇORUM FK BÜYÜK BİR CAMİA

Futbolculuğu döneminde Çorumspor’a karşı oynadığını ve Çorum’a geldiğini, teknik direktörlük kariyerinde de Çorum FK ile rakip olduklarını kaydeden Aykan Atik, “Çorum, bildiğim, daha önce futbolcu ve teknik adam olarak geldiğim bir şehir. En son, geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler’le birlikte geldim.

Çorum FK, her teknik adamın çalışmak, her futbolcunun formasını giymek isteyeceği büyük bir camia. Ben, büyük bir camiaya geldim ve inşallah hep birlikte büyük işler başaracağız” şeklinde konuştu.

LİGLERİN BAŞLAMA TERİHİNİ BEKLİYORUZ

Yeni sezon hazırlıkları ile ilgili de konuşan teknik patron Aykan Atik, “Antrenmanlara ne zaman başlayacağımız ile ilgili net bir tarih veremiyorum. Bunun için Federasyonun ligin kesin başlama tarihini duyurmasını bekliyoruz. Şimdilik, ligin 4-5 Eylül’de başlayacağını biliyoruz ama bununla ilgili resmi bir açıklama bekliyoruz.

Biz, 12-13 Temmuz’dan sonra antrenmanlara başlamayı planlıyoruz. Futbolculara Bayram izni vermek lazım. Bayram olmamış olsaydı 16-17 ya da 18 Temmuz’da başlayabilirdik.

İLK İKİ ETAP ÇORUMDA’DA ÇALIŞACAĞIZ

İlk iki etap çalışmalarını Çorum’da yapacağız. İlk etap temel dayanıklılık şeklinde olacak. Araya izin koyacağız ve iznin ardından güçlendirme antrenmanları yapacağız. Sezon başı kampından önce bir hazırlık maçı oynamak istiyoruz.

Kamp dönemi de bilindiği üzere taktik ve hazırlık maçları ağırlıklı olacak. Bu süreçte de 4-5 hazırlık maçı yapmak istiyoruz.

Mümkün olursa, kampa kadar transfer çalışmalarını bitirip kampa tam kadro gitmek istiyoruz. Hazırlık sürecinde, gerek yapacağımız antrenmanlarda, gerekse oynayacağımız özel maçlarda ihtiyaç duyulması halinde takviye isteyebiliriz” şeklinde konuştu.

ALTERNATİFLİ BİR KADRO İSTİYORUZ

Transfer çalışmalarına da değinen teknik patron Atik, “Giden oyuncular oldu. Buna karşılık şu ana kadar 6 futbolcu transfer ettik. Hepsi de bilinen ve kendini ispatlamış oyuncular. Daha da gelenler olacak.

Biz, her mevkiiyle alternatifli bir kadro istiyoruz ki, rekabet ortamı olsun. Rekabetin olduğu yerde başarı vardır. Uzun lig maratonunda alternatifli bir kadro her zaman iyidir” şeklinde konuştu.

TEKNİK EKİP BELLİ

Çorum FK’nın yeni teknik direktörü Aykan Atik, geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler’de birlikte çalıştığı ekibiyle birlikte geliyor.

Atik’in ekibinde, Mehmet Akdemir, Yunus Kara ve Osman Yalçın yardımcı antrenör, Alper Acar da kaleci antrenörü olarak yer alıyor. Çorum FK’da biten sezonda sportif direktörlük görevini yürüten İsmail Atalay Baydur da, Atik’in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Baydur, Gebzespor’da futbolcu iken, Aykan Atik de Kocaeli ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyordu. Atik ve Baydur bu kez teknik ekipte birlikte görev alıp Çorum FK’nın başarısı için mücadele edecekler.

(Spor Servisi)