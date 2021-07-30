Hendekspor seçmelerine Çorum’dan 5 futbolcu katıldı

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak bu sezon 3.Lig'e yükselen Sakarya temsilcisi Hendekspor'da futbolcu seçmeleri dün yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda amatör futbolcunun katıldığı seçmelerde Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Derneği Kulübü'nden Mert Mumcu, Burak Bilan, Oğuzhan Kertlez, Yusuf Tunç ve Enes Deryahanoğlu da katıldı. Kulüp Başkanı Fatih Atlı önderliğinde dün Sakarya'ya giden genç futbolcular Hendekspor seçmelerinde hünerlerini sergilediler.

Son yıllarda yaptığı faaliyetler ve yetiştirdiği sporcularla Çorum sporunda söz sahibi olan Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Derneği Kulübü'nde Başkan Fatih Atlı, genç futbolcularının seçmelerde başarı olacaklarına inandığını belirtti.

(Rıfat KARA)

